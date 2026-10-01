ICC World Cup 2027 का शेड्यूल जारी, 3 देशों में होंगे मैच! भारत, पाक और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा देते हुए आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 (ODI World Cup 2027) के विस्तृत शेड्यूल की आधिका...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 09:55:45 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 09:55:45 PM (IST)
ICC World Cup 2027 का शेड्यूल जारी
HighLights
- वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी, 2 अक्टूबर से होगी शुरुआत
- अफ्रीका के 3 देशों के 12 शहरों में खेले जाएंगे 57 मुकाबले
- ग्रुप ए में भारत-पाकिस्तान शामिल, लागू हुआ नया सुपर-7 फॉर्मेट
स्पोर्ट्स डेस्क। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा देते हुए आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 (ODI World Cup 2027) के विस्तृत शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मेगा इवेंट के आयोजन में अभी समय बाकी है, लेकिन आईसीसी ने अभी से मैचों की तिथियां, मेजबान शहर और नया टूर्नामेंट फॉर्मेट जारी कर दिया है। क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज 2 अक्टूबर से होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा।
3 देश, 12 शहर और 57 मुकाबले: 24 साल बाद अफ्रीका में वापसी
यह विश्व कप संयुक्त रूप से तीन अफ्रीकी देशों दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में 14 टीमों के बीच कुल 57 रोमांचक मैच खेले जाएंगे, जिन्हें 12 अलग-अलग शहरों में बांटा गया है:
- दक्षिण अफ्रीका: सबसे ज्यादा 8 शहरों में मैचों का आयोजन करेगा। दक्षिण अफ्रीका 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है।
- जिम्बाब्वे: तीन प्रमुख स्टेडियमों में मैचों की मेजबानी संभालेगा।
- नामीबिया: राजधानी विंडहोक (Windhoek) के एकमात्र स्टेडियम में मुकाबलों की मेजबानी करेगा।
ग्रुप ए में भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला
विश्व कप के लिए मुख्य चरण में 12 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुपों में विभाजित किया गया है:
- ग्रुप ए (Group A): भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर से आने वाली छठी टीम। (भारत और पाकिस्तान के एक ही ग्रुप में होने से दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी)।
- ग्रुप B (Group B): मेजबान दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और क्वालीफायर चरण की छठी टीम।
इस बार पूरी तरह बदल गया विश्व कप का फॉर्मेट
साल 2023 के 'राउंड-रॉबिन' फॉर्मेट को हटाकर आईसीसी ने इस बार नया और अनोखा फॉर्मेट तैयार किया है:
- सुपर सीरीज (क्वालीफाइंग राउंड): सबसे पहले नामीबिया के विंडहोक में 3 टीमों के बीच 'सुपर सीरीज' खेली जाएगी, जहां से जीतने वाली टीम मुख्य चरण के लिए क्वालीफाई करेगी।
- ग्रुप स्टेज: 12 मुख्य टीमों को 6-6 के दो ग्रुपों (A और B) में बांटकर मैच कराए जाएंगे।
- सुपर-7 चरण: दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीमें (कुल 6) सीधे सुपर-7 में जगह बनाएंगी। वहीं, सातवीं टीम का चयन दोनों ग्रुपों में चौथे स्थान पर रहने वाली बेस्ट परफॉर्मिंग टीम के रूप में होगा।
- सेमीफाइनल व फाइनल: सुपर-7 की शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, जिसके बाद विजेता टीमें 21 नवंबर को होने वाले फाइनल में भिड़ेंगी।