ICC World Cup 2027 का शेड्यूल जारी, 3 देशों में होंगे मैच! भारत, पाक और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में

स्पोर्ट्स डेस्क। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा देते हुए आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 (ODI World Cup 2027) के विस्तृत शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मेगा इवेंट के आयोजन में अभी समय बाकी है, लेकिन आईसीसी ने अभी से मैचों की तिथियां, मेजबान शहर और नया टूर्नामेंट फॉर्मेट जारी कर दिया है। क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज 2 अक्टूबर से होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा।