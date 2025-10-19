IND vs AUS: फीकी रही रोहित-विराट की वापसी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से हारी टीम इंडिया

मेरी खबरें
    India vs Australia: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हार के साथ की है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम को कंगारू टीम ने पहले मैच में सात विकेट से मात दी। भारत अब 23 अक्तूबर को एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, जिससे वह जीत दर्ज करके सीरीज में वापसी करना चाहेगा।

By Mohan Kumar
Edited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 05:07:21 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 05:07:21 PM (IST)

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 05:07:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 05:07:21 PM (IST)
    पहले वनडे में सात विकेट से हारी टीम इंडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हार के साथ की है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम को कंगारू टीम ने पहले मैच में सात विकेट से मात दी। भारत अब 23 अक्तूबर को एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, जिससे वह जीत दर्ज करके सीरीज में वापसी करना चाहेगा।

    मैच में बारिश ने डाला खलल

    इस मैच में बारिश ने जमकर खलल डाला, जिसकी वजह से मैच को पहले 35-35 ओवर का कर दिया गया था। हालांकि 10 मिनट बाद ही फिर से बारिश फिर आ गई, जिसके बाद अंपायरों ने 26 ओवरों का मैच कर दिया। भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवरों में 136 रन बनाए। टीम को अपने सबसे सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली से काफी उम्मीदें थीं। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सके। रोहित जहां सिर्फ आठ रन बना सके, वहीं विराट तो अपना खाता भी नहीं खोल सके।


    केएल राहुल ने खेली 38 रनों की पारी

    टीम के लिए सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बनाए, जिन्होंने 38 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अक्षर पटेल ने 31 रनों का योगदान दिया। कंगारू टीम की ओर से जोश हेजलवुड, मिचेल ओवन और मैथ्यू कुहनेमैन ने दो-दो विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया को भारत से मिले इस टारगेट को हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, जहां कप्तान मिचेल मार्श की 46 जबकि जोश फिलिप की 37 रनों की पारी के दम पर टीम ने सिर्फ तीन विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।

