IND vs NZ: न्यूजीलैंड की धरती पर भुवनेश्वर कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में निकले सबसे आगे

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भुवनेश्वर अब टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट (पूर्ण सदस्य देश) के इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा 'डॉट गेंदें' फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

इस मुकाबले से पहले टिम साउदी 679 डॉट गेंदों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर थे। भुवनेश्वर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए पावरप्ले में अपनी 680वीं डॉट बॉल फेंकी और साउदी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया।

Most Dot balls in T20I Powerplay (full member teams) 680 - 𝗕𝗵𝘂𝘃𝗻𝗲𝘀𝗵𝘄𝗮𝗿 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗿* 679 - Tim Southee 674 - Richard Ngarava 625 - Shaheen Afridi 614 - B Muzarabani 576 - Arshdeep Singh 569 - Jasprit Bumrah Returns to the T20I squad after 4 years and makes a record in his very first over! 🔥👏 #INDvsNZ — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) October 22, 2026

गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच के जरिए चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं।

लिस्ट में अन्य भारतीय गेंदबाजों का दबदबा

इस खास लिस्ट में अन्य भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 576 डॉट गेंदों के साथ छठे नंबर पर हैं, जबकि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह भी पावरप्ले में 569 डॉट गेंदें फेंककर इस लिस्ट में शामिल हैं।