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IND vs NZ: न्यूजीलैंड की धरती पर भुवनेश्वर कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में निकले सबसे आगे

IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अप...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 02:51:46 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 02:54:24 PM (IST)
IND vs NZ: न्यूजीलैंड की धरती पर भुवनेश्वर कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में निकले सबसे आगे
टी-20 पावरप्ले में भुवनेश्वर कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड (Photo-Twitter)

HighLights

  1. टी-20 पावरप्ले में भुवनेश्वर कुमार का वर्ल्ड रिकॉर्ड
  2. बने सबसे ज्यादा 'डॉट बॉल' फेंकने वाले गेंदबाज
  3. लिस्ट में अर्शदीप और बुमराह भी शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भुवनेश्वर अब टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट (पूर्ण सदस्य देश) के इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा 'डॉट गेंदें' फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

टिम साउदी का रिकॉर्ड टूटा

इस मुकाबले से पहले टिम साउदी 679 डॉट गेंदों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर थे। भुवनेश्वर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए पावरप्ले में अपनी 680वीं डॉट बॉल फेंकी और साउदी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया।


गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच के जरिए चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं।

लिस्ट में अन्य भारतीय गेंदबाजों का दबदबा

इस खास लिस्ट में अन्य भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 576 डॉट गेंदों के साथ छठे नंबर पर हैं, जबकि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह भी पावरप्ले में 569 डॉट गेंदें फेंककर इस लिस्ट में शामिल हैं।