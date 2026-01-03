मेरी खबरें
    IND vs NZ ODI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषण ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 05:23:17 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 05:23:17 PM (IST)
    IND vs NZ ODI: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर की वापसी, बुमराह-हार्दिक को आराम
    वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान।

    HighLights

    1. वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान
    2. श्रेयस को मिली उपकप्तानी की जिम्मेदारी
    3. केएल राहुल और पंत पर बना रहा भरोसा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है।

    पांड्या और बुमराह को आराम

    आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज से आराम दिया है। बीसीसीआई के अनुसार, हार्दिक पांड्या को फिलहाल एक वनडे मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके वर्कलोड को मैनेज करने के उद्देश्य से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है।


    अय्यर की वापसी और राहुल-पंत पर भरोसा

    चोट के बाद श्रेयस अय्यर टीम में लौटे जरूर हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता बीसीसीआई 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से मिलने वाले फिटनेस क्लीयरेंस पर टिकी है। वहीं, विकेटकीपिंग के मोर्चे पर चयनकर्ताओं ने फॉर्म की चिंताओं के बावजूद केएल राहुल और ऋषभ पंत पर ही भरोसा जताया है। संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे नामों की चर्चा के बावजूद उन्हें इस बार मौका नहीं मिल सका है।

    न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड:

    शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी

    वनडे सीरीज का शेड्यूल

    पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा

    दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट

    तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर

