IND vs NZ ODI: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर की वापसी, बुमराह-हार्दिक को आराम

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है।

पांड्या और बुमराह को आराम आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज से आराम दिया है। बीसीसीआई के अनुसार, हार्दिक पांड्या को फिलहाल एक वनडे मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके वर्कलोड को मैनेज करने के उद्देश्य से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है।