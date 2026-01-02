IND VS NZ: भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, विराट और रोहित पर रहेगी नजर

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बार फिर रोमांचक वनडे सीरीज का मंच सज चुका है। जनवरी 2026 में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।
खास बात यह है कि यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह सीरीज भारतीय खिलाड़ियों की फॉर्म परखने का बड़ा मौका होगी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी। पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा व अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में आयोजित होगा। तीनों मैच डे-नाइट होंगे। मुकाबलों में टॉस दोपहर 1 बजे होगा, जबकि मैच 1:30 बजे से शुरू होंगे।
रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। दोनों सीनियर बल्लेबाजों से इस सीरीज में बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही है। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड मजबूत रहा है। अब तक खेले गए 120 वनडे मुकाबलों में भारत ने 62 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 52 में सफलता मिली है। सात मैच बेनतीजा रहे हैं और एक मुकाबला टाई रहा है।
भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक JioHotstar पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी।
न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, ट्रेंट बोल्ट, मिच हे, विल यंग, निकोल्स।