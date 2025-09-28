मेरी खबरें
    IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: अभिषेक शर्मा विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के कगार पर

    एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और 309 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। वे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से 11 रन दूर हैं। दोनों टीमों ने अपनी-अपनी मजबूत प्लेइंग स्क्वॉड उतारी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 02:11:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:11:19 PM (IST)
    IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: अभिषेक शर्मा विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के कगार पर
    अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एशिया कप 2025 फाइनल में भारत-पाकिस्तान की रोमांचक भिड़ंत।
    2. विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 11 रन दूर।
    3. अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में 309 रन बनाकर टॉप स्कोरर।

    स्पोर्ट्स डेस्क। India vs Pakistan Final, Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ा मोड़ देखा है क्योंकि वे चल रहे एशिया कप 2025 में उल्लेखनीय फॉर्म में हैं। वे रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत के लिए फिर से एक्शन में होंगे।

    अभिषेक वर्तमान में 6 मैचों में 51.50 के औसत से 309 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वह हाल ही में टी20ई में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं, उन्होंने एशिया कप 2025 में ही तीन अर्धशतक लगाए हैं।

    चूंकि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के पहली बार फाइनल में एक-दूसरे का सामना करने के साथ इतिहास बनने जा रहा है, स्टार ओपनर अभिषेक विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को पार करने के कगार पर हैं।

    बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एक बहु-राष्ट्र टी20ई टूर्नामेंट के दौरान एक भारतीय द्वारा सबसे अधिक रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 11 रन दूर हैं। 2014 में, विराट ने टी20 विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार विजेता अभियान दिया था, जिसमें छह पारियों में चार अर्धशतकों के साथ 106.33 के औसत से 319 रन बनाए थे। हालांकि, भारत को श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में हार के बाद खिताब गंवाना पड़ा था।

    इस साल टी20ई में, अभिषेक ने 53.45 के औसत और 211.51 के स्ट्राइक रेट से 11 मैचों में 588 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं।

    टी20ई में उनके समग्र आंकड़ों में 23 मैचों और 22 पारियों में 38.36 के औसत से 844 रन शामिल हैं, जिसमें 197.65 के स्ट्राइक रेट से दो शतक और पांच अर्धशतक और 135 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

    भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल, एशिया कप 2025 टीमें:

    • भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव(कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

    • पाकिस्तानी टीम: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, हसन नवाज, सुफियान मुकीम

