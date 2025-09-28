IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: अभिषेक शर्मा विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के कगार पर

स्पोर्ट्स डेस्क। India vs Pakistan Final, Asia Cup 2025 : अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ा मोड़ देखा है क्योंकि वे चल रहे एशिया कप 2025 में उल्लेखनीय फॉर्म में हैं। वे रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत के लिए फिर से एक्शन में होंगे।

अभिषेक वर्तमान में 6 मैचों में 51.50 के औसत से 309 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वह हाल ही में टी20ई में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं, उन्होंने एशिया कप 2025 में ही तीन अर्धशतक लगाए हैं।

चूंकि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के पहली बार फाइनल में एक-दूसरे का सामना करने के साथ इतिहास बनने जा रहा है, स्टार ओपनर अभिषेक विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को पार करने के कगार पर हैं।

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एक बहु-राष्ट्र टी20ई टूर्नामेंट के दौरान एक भारतीय द्वारा सबसे अधिक रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 11 रन दूर हैं। 2014 में, विराट ने टी20 विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार विजेता अभियान दिया था, जिसमें छह पारियों में चार अर्धशतकों के साथ 106.33 के औसत से 319 रन बनाए थे। हालांकि, भारत को श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में हार के बाद खिताब गंवाना पड़ा था।

इस साल टी20ई में, अभिषेक ने 53.45 के औसत और 211.51 के स्ट्राइक रेट से 11 मैचों में 588 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं।

टी20ई में उनके समग्र आंकड़ों में 23 मैचों और 22 पारियों में 38.36 के औसत से 844 रन शामिल हैं, जिसमें 197.65 के स्ट्राइक रेट से दो शतक और पांच अर्धशतक और 135 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल, एशिया कप 2025 टीमें: