IND vs PAK: अभिषेक शर्मा से शाहीन शाह अफरीदी तक, एशिया कप 2025 फाइनल में इन सात खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

IND vs PAK एशिया कप 2025 फाइनल: भारत रविवार को शिखर मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। यह हाई-वोल्टेज मैच दुबई में रात 8 बजे IST पर होगा। मेन इन ब्लू को ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेगा।
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने अब तक अपने सभी छह मैच जीते हैं। और पाकिस्तान ने दूसरी ओर भारत जैसी टीमों से दो बार हार का सामना किया है, लेकिन अपने अगले 4 मैचों के दौरान ओमान, यूएई, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराया है।
मेन इन ग्रीन, जिसने आखिरी बार 2012 में एशिया कप जीता था और वह भी मिस्बाह-उल-हक की कप्तानी में, रविवार को अपना बदला लेने और तीसरी बार एशिया कप का खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा।
दुबई में होने वाला फाइनल मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, इसलिए बड़े खेल से पहले, यहां रविवार को देखने लायक 7 प्रमुख खिलाड़ियों पर एक नज़र है।
विश्व के नंबर 1 T20I बल्लेबाज ने मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के लिए पारी की शुरुआत की थी। पिछले तीन मैचों में खेलने के बाद, उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए थे। छह मैचों में खेलने के बाद अभिषेक, जिन्होंने 309 रन बनाए हैं, एक और मैच जिताने वाला प्रदर्शन करने और टीम को अपना नौवां खिताब दिलाने में मदद करने की कोशिश करेंगे।
वह मौजूदा टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ खेले गए दोनों मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, और वह एक बार फिर बल्लेबाज के रूप में अपनी वीरता को दोहराने की कोशिश करेंगे।
छह मैचों में खेलने के बाद 13 विकेट लेकर, कुलदीप यादव मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने ग्रुप स्टेज के मैच में तीन विकेट लिए थे, और टीम प्रबंधन फाइनल के दौरान उन्हें दोहराने पर भरोसा करेगा।
मौजूदा टूर्नामेंट में बल्ले से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने सभी छह मैचों में भाग लिया और सिर्फ 23 रन बनाए। वह चार बार डक पर भी आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टीम प्रबंधन ने उनका समर्थन किया है और वह शिखर मुकाबले में भी खेलेंगे। बल्ले से सईम के विफल रहने के बावजूद, उन्होंने एक गेंदबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक आठ विकेट लिए हैं।
वह शिखर मुकाबले के दौरान भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। 4 मैचों में खेलने के बाद उन्होंने पांच विकेट लिए हैं। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों के दौरान, बुमराह का समय कठिन रहा, लेकिन फिर भी, वह देखने लायक खिलाड़ियों में से एक होंगे। उन्होंने 74 T20I मैच खेलने के बाद कुल 94 विकेट लिए हैं।
वह मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के रूप में। छह मैचों में खेलने के बाद, उन्होंने 188.63 के शानदार स्ट्राइक रेट से 83 रन बनाए और नौ विकेट लिए। वह भारत के खिलाफ दो मैचों में कोई विकेट लेने में विफल रहे, लेकिन प्रशंसकों को अभी भी उम्मीद होगी कि वह भारतीय सलामी बल्लेबाज को सस्ते में आउट करके टीम को बहुप्रतीक्षित शुरुआत दिलाएंगे।
वह मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं क्योंकि उन्होंने 4 मैचों में खेलने के बाद नौ विकेट लिए हैं। उन्होंने यूएई, भारत और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ दो विकेट लिए और इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट लिए थे। शिखर मुकाबले के दौरान, उनसे भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद है।