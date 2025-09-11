Ind vs Pak Asia Cup 2025: भारत-पाक मैच रोकने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर हाल में होगा मैच

एजेंसी, नईदिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेला जाने वाला मैच (Ind vs Pak Asia Cup 2025) विवादों में घिरा हुआ है। नई दिल्ली में चार कानून छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग की। इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मैच हर हाल में होगा।

यह मुकाबला एशिया कप 2025 के तहत 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। याचिका में छात्रों ने तर्क दिया कि हालिया पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच आयोजित करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत है।

याचिककार्ताओं की ओर से पेश वकील ने बेंच से कहा कि 14 सितंबर के दिन रविवार को भारत-पाकिस्तान का मैच होना है। ऐसे में इस याचिका को शुक्रवार को लिस्ट कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मैच पर उनकी तरफ से रोक नहीं लगेगी। इसको होने दीजिए। वकील ने फिर कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले को सूचीबद्ध कर दिया जाए। कोर्ट ने वापस इनकार कर दिया।

खेल का जश्न आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ

उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार छात्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले मित्रता और सौहार्द का प्रतीक होते हैं। हमारे सैनिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान की गोली से शहीद हुए हैं। उस स्थिति में पाकिस्तान के साथ खेलना यह संदेश देता है कि भारत अपने शहीदों के बलिदान को हल्के में ले रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि खेल का जश्न आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ नहीं मनाया जाना चाहिए।