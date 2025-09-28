IND vs PAK Final: वरुण ने की शुरुआत, अक्षर ने लपेटा, फिर कुलदीप ने समेटा... दुबई में पाक बल्लेबाजों का लाइव सरेंडर

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 10:29:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 10:29:08 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 का ऐतिहासिक फाइनल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने हैं। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उसके गेंदबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह सही साबित किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में महज 146 रन बनाकर सिमट गई।

    62 रन के भीतर 9 विकेट

    पाकिस्तान की शुरुआत संभली हुई दिखी, लेकिन जैसे ही भारतीय स्पिनर्स ने अपनी लय पकड़ी, विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान का पहला विकेट 84 रन पर गिरा, लेकिन अगले 62 रन के भीतर पूरी टीम ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने पाक बल्लेबाज टिक नहीं सके।

    वरुण चक्रवर्ती ने दिए शुरुआती झटके

    वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बढ़त दिलाई। फरहान को उन्होंने धीमी गेंद पर आउट किया, जबकि सेट बल्लेबाज फखर जमान (45) को भी उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद अक्षर पटेल ने मोहम्मद हारिस और हुसैन के विकेट लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

    कुलदीप ने समेटा, बुमराह ने बोला बाय-बाय

    अंतिम झटके जसप्रीत बुमराह ने दिए और उससे पहले कुलदीप यादव ने विकेट लिए। बुमराह ने अपनी धारदार यॉर्कर पर हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान का नौवां विकेट लिया। वहीं, कुलदीप यादव ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में तीन विकेट चटकाकर पाक पारी को पूरी तरह समेट दिया। उन्होंने कप्तान सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम को आउट किया। फहीम तो खाता खोले बिना ही लौट गए। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट झटके।

    भारतीय गेंदबाजी की सटीकता और योजनाबद्ध प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम बेबस नजर आई। अब खिताब की जंग में भारतीय बल्लेबाजों के सामने 147 रनों का लक्ष्य है।

