IND vs PAK: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, यहां जानें पूरी डिटेल्स

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 में आज एक बार फिर से क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लीग चरण में पाकिस्‍तान को सात विकेट से मात दी थी। इस मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। इसकी वजह से आज होने वाले मैच को लेकर काफी बातें हो रही हैं।

पाकिस्तान पर होगा दबाव इस मैच में दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने अभी तक अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच के बीच सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्‍ट और ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।