    IND vs PAK: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, यहां जानें पूरी डिटेल्स

    India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के दूसरे मैच में भारत का सामना चिर प्ररतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों का सामना ग्रुप स्टेज में भी हुआ था, जहां भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से मात दी थी। आइए एक नजर डालते हैं इस मैच को कब, कहां और कैसे देख पाएंगे।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 03:52:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 03:52:05 PM (IST)
    1. एशिया कप में फिर एक बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
    2. टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा चुका है भारत
    3. नो हैंड-शेक विवाद से गरमा गया था मामला

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 में आज एक बार फिर से क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लीग चरण में पाकिस्‍तान को सात विकेट से मात दी थी। इस मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। इसकी वजह से आज होने वाले मैच को लेकर काफी बातें हो रही हैं।

    पाकिस्तान पर होगा दबाव

    इस मैच में दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने अभी तक अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच के बीच सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्‍ट और ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

    IND vs PAK के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का मैच कब खेला जाएगा?

    भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड का मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा।

    IND vs PAK के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का मैच कहां खेला जाएगा?

    भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड का मुकाबला दुबई अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर खेला जाएगा।

    IND vs PAK मैच कितने बजे शुरू होगा?

    दोनों देशों के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का मैच भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा।

    IND vs PAK मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

    भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड का मैच का आनंद आप टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

    IND vs PAK मैच की ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग?

    भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड की ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

