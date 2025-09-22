IND vs PAK Match: बुमराह ने 4 ओवर में लुटाए 45 रन, कप्तान सूर्यकुमार ने खराब प्रदर्शन पर कही बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखी। इस मैच में भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह लय में नहीं दिखे और 4 ओवर में 45 रन लुटा बैठे।

हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका बचाव करते हुए कहा कि हर खिलाड़ी का एक खराब दिन आता है और बुमराह भी रोबोट नहीं हैं। वहीं शिवम दुबे ने अहम समय पर विकेट निकालकर भारत को मैच में वापसी दिलाई।

बुमराह का खराब दिन पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फखर जमां ने उनके शुरुआती ओवर में लगातार चौके लगाकर दबाव बना दिया। बुमराह अपनी यॉर्कर गेंदें भी सही से नहीं डाल पाए और कई फुल टॉस गेंदों पर पाक बल्लेबाजों ने रन बटोरे। वह 0/45 के आंकड़े के साथ सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। हालांकि कप्तान ने उनके प्रदर्शन को लेकर चिंता न जताते हुए कहा कि एक मैच से किसी खिलाड़ी को जज नहीं करना चाहिए। शिवम दुबे बने मैच टर्नर जब बुमराह प्रभावी नहीं हो सके, तो शिवम दुबे ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने धीमी गेंदों और स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (58) और साइम अय्यूब (21) को आउट किया। उनके स्पेल (2/33) ने पाकिस्तान की रनगति पर लगाम लगा दी और भारत को मैच में वापसी का मौका दिया।