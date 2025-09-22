मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs PAK Match: बुमराह ने 4 ओवर में लुटाए 45 रन, कप्तान सूर्यकुमार ने खराब प्रदर्शन पर कही बड़ी बात

    IND vs PAK: भारत ने एशिया कप सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान को हराया। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 45 रन देकर विफल रहे, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका बचाव किया। शिवम दुबे (2/33) ने अहम विकेट निकालकर मैच का रुख मोड़ा। अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) ने जीत सुनिश्चित की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 01:51:07 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 01:51:07 PM (IST)
    IND vs PAK Match: बुमराह ने 4 ओवर में लुटाए 45 रन, कप्तान सूर्यकुमार ने खराब प्रदर्शन पर कही बड़ी बात
    बुमराह के खराब प्रदर्शन का कप्तान ने किया बचाव। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बुमराह चार ओवर में 45 रन देकर असफल रहे।
    2. सूर्यकुमार यादव ने बुमराह का बचाव करते हुए समर्थन जताया।
    3. शिवम दुबे ने दो अहम विकेट लेकर मैच पलटा।

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखी। इस मैच में भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह लय में नहीं दिखे और 4 ओवर में 45 रन लुटा बैठे।

    हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका बचाव करते हुए कहा कि हर खिलाड़ी का एक खराब दिन आता है और बुमराह भी रोबोट नहीं हैं। वहीं शिवम दुबे ने अहम समय पर विकेट निकालकर भारत को मैच में वापसी दिलाई।

    बुमराह का खराब दिन

    पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फखर जमां ने उनके शुरुआती ओवर में लगातार चौके लगाकर दबाव बना दिया। बुमराह अपनी यॉर्कर गेंदें भी सही से नहीं डाल पाए और कई फुल टॉस गेंदों पर पाक बल्लेबाजों ने रन बटोरे।

    वह 0/45 के आंकड़े के साथ सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। हालांकि कप्तान ने उनके प्रदर्शन को लेकर चिंता न जताते हुए कहा कि एक मैच से किसी खिलाड़ी को जज नहीं करना चाहिए।

    शिवम दुबे बने मैच टर्नर

    जब बुमराह प्रभावी नहीं हो सके, तो शिवम दुबे ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने धीमी गेंदों और स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (58) और साइम अय्यूब (21) को आउट किया। उनके स्पेल (2/33) ने पाकिस्तान की रनगति पर लगाम लगा दी और भारत को मैच में वापसी का मौका दिया।

    पाकिस्तान की पारी और भारत की जवाबी बल्लेबाजी

    पाकिस्तान ने फहीम अशरफ की देर से आई आतिशी पारी की बदौलत 171/5 का स्कोर बनाया, जो भारत के खिलाफ टी20I में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा (74 रन) और शुभमन गिल (47 रन) ने मिलकर मजबूत नींव रखी और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.