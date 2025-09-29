भारत की जीत से बौखलाया पाकिस्तान का गृहमंत्री मोहसिन नकवी, PM Modi के ट्वीट पर दिया बेशर्म रिएक्शन

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की टीम पर एतिहासिक विजय प्राप्त की। उसके बाद एशियन काउंसिल क्रिकेट के अध्यक्ष व पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने एक के बाद एक दो विवाद खड़े कर दिए, जो यह दिखाता है कि वह भारत की जीत से काफी हताश और परेशान हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत पर सोशल मीडिया एक्स पर खुशी जताई। उन्होंने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। नतीजा वही है, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाइयां।

पीएम के इस ट्वीट से बौखलाए मोहसिन ने लिखा कि अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमाना है, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल आपकी डेस्परेशन और खेल की मूल भावना का अपमान करता है।

#OperationSindoor on the games field. Outcome is the same - India wins! Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

भारतीय टीम को नहीं मिली ट्रॉफी

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष भी हैं। उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। वह स्टेज पर फिर भी डटे रहे। इससे तय कार्यक्रम को शुरू होने में काफी देर हुई। हद तब हो गई, जब मोहसिन नकवी भारत की ट्रॉफी लेकर वहां से भाग गए। भारतीय टीम ट्रॉफी और मेडल लिए बिना ही स्टेडियम से लौट गई।