IND vs SA: गौतम गंभीर का टीम इंडिया में क्या है भविष्य, BCCI ने कर दिया साफ

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेस्ट टीम कभी घरेलू मैदान पर लगभग अजेय मानी जाती थी। अब लगातार हारों के बाद आलोचनाओं के घेरे में है। न्यूजीलैंड से 0-3 की क्लीन स्वीप हार के बाद अब साउथ अफ्रीका ने भारत को घरेलू सीरीज में 0-2 से मात दी है।

इन नतीजों ने टीम इंडिया की मजबूत टेस्ट पहचान पर बड़ा असर डाला है। 16 महीनों में यह हेड कोच गौतम गंभीर की तीसरी टेस्ट सीरीज हार है, जिसने भारतीय टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। कोच गंभीर की रणनीति पर उठे सवाल टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग शैली और चयन फैसलों पर तीखी आलोचना हो रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें पद से हटाने की मांग तक उठा दी थी। खुद गंभीर ने भी सीरीज हार के बाद कहा था कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई के हाथ में है।