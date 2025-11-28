मेरी खबरें
    IND vs SA: गौतम गंभीर का टीम इंडिया में क्या है भविष्य, BCCI ने कर दिया साफ

    भारत को घरेलू टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। इससे टीम इंडिया की अपराजेय छवि को बड़ा झटका लगा है। गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें सभी प्रारूपों में हेड कोच बनाए रखने का फैसला किया है। WTC फाइनल की उम्मीदें भी कमजोर पड़ गई हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 01:53:58 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 01:53:58 PM (IST)
    गंभीर के करियर पर बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. घरेलू मैदान पर भारत की टेस्ट श्रेष्ठता को बड़ा झटका लगा।
    2. गौतम गंभीर की कोचिंग रणनीति पर आलोचना तेज होती दिखी।
    3. बीसीसीआई ने गंभीर को हटाने की अफवाहें खारिज कर दीं।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेस्ट टीम कभी घरेलू मैदान पर लगभग अजेय मानी जाती थी। अब लगातार हारों के बाद आलोचनाओं के घेरे में है। न्यूजीलैंड से 0-3 की क्लीन स्वीप हार के बाद अब साउथ अफ्रीका ने भारत को घरेलू सीरीज में 0-2 से मात दी है।

    इन नतीजों ने टीम इंडिया की मजबूत टेस्ट पहचान पर बड़ा असर डाला है। 16 महीनों में यह हेड कोच गौतम गंभीर की तीसरी टेस्ट सीरीज हार है, जिसने भारतीय टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

    कोच गंभीर की रणनीति पर उठे सवाल

    टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग शैली और चयन फैसलों पर तीखी आलोचना हो रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें पद से हटाने की मांग तक उठा दी थी। खुद गंभीर ने भी सीरीज हार के बाद कहा था कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई के हाथ में है।


    गंभीर ही बने रहेंगे टीम इंडिया के कोच

    गंभीर के भविष्य को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अब बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। ऐसे में किसी भी बदलाव की संभावना फिलहाल समाप्त मानी जा रही है।

    WTC फाइनल की राह कठिन

    लगातार दो बड़ी हारों का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) रेस पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत का प्वाइंट्स टैली में पिछड़ना भविष्य की संभावनाओं को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है।

