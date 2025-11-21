IND vs SA: टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेस्ट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया है। गिल कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में लगी चोट से उबर नहीं पाए, जिसके कारण उनका दूसरा टेस्ट मैच खेलना संभव नहीं है। उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी टीम की कमान संभालेंगे। यह पहला मौका होगा जब पंत किसी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

गर्दन की चोट बनी बाहर होने की वजह कोलकाता टेस्ट की पहली पारी के दौरान एक शॉट खेलते हुए शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत जकड़न की शिकायत हुई। उसके बाद में अस्पताल ले जाया गया। बुधवार को वह टीम के साथ गुवाहाटी नहीं गए थे, जहां शनिवार से दूसरा टेस्ट होना है। गुरुवार को वे गुवाहाटी पहुंचे जरूर, लेकिन दर्द कम न होने के कारण टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब गिल अपनी रिकवरी पर ध्यान देंगे।