IND vs SA: टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेस्ट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया है।
गिल कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में लगी चोट से उबर नहीं पाए, जिसके कारण उनका दूसरा टेस्ट मैच खेलना संभव नहीं है। उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी टीम की कमान संभालेंगे। यह पहला मौका होगा जब पंत किसी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।
कोलकाता टेस्ट की पहली पारी के दौरान एक शॉट खेलते हुए शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत जकड़न की शिकायत हुई। उसके बाद में अस्पताल ले जाया गया।
बुधवार को वह टीम के साथ गुवाहाटी नहीं गए थे, जहां शनिवार से दूसरा टेस्ट होना है। गुरुवार को वे गुवाहाटी पहुंचे जरूर, लेकिन दर्द कम न होने के कारण टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब गिल अपनी रिकवरी पर ध्यान देंगे।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गिल की चोट अभी भी ठीक नहीं है, जिससे उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज खेलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बल्लेबाजी कोच सितांशू कोटक ने कहा था कि टीम किसी भी जोखिम से बचना चाहती है और जकड़न की स्थिति में उन्हें मैदान पर उतारना उचित नहीं होगा।
भारत को कोलकाता टेस्ट में हार मिली थी, जिससे साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारत के पास सीरीज जीतने का मौका नहीं है, लेकिन ड्रॉ कराकर बचाने का अवसर है। यह मैच ऋषभ पंत के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी वाला होगा, क्योंकि वह पहली बार पूरे टेस्ट में कप्तानी करते नजर आएंगे।