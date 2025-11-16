IND vs SA: साइमन हार्मर के आगे टीम इंडिया का सरेंडर, कोलकाता टेस्ट में मिली 30 रनों से हार

डिजिटल डेस्क: टीम इंडिया ने कोलकाता टेस्ट के तीसरे ही दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हथियार डाल दिए हैं, जहां टीम ने जीता हुआ मैच गंवा दिया है। इस मैच में टीम इंडिया को 124 रनों का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में टीम 93 रनों पर ही सिमट गई और यह मैच 30 रनों से हार गई। साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत के हीरो कप्तान टेम्बा बवुमा साबित हुए।

साउथ अफ्रीका ने सीरीज में ली 1-0 की बढ़त इस मैच में एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों का स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष सामने आ गया। सिर्फ तीन दिनों तक चले इस मुकाबले में ज्यादातर भारतीय बल्लेबाजों को जूझना पड़ा, खासकर साइमन हार्मर के खिलाफ। कप्तान शुभमन गिल के बिना अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम 150 रन से कम का टारगेट भी नहीं हासिल कर सकी और यह मैच हार गई। इस मैच में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।