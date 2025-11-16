IND vs SA: साइमन हार्मर के आगे टीम इंडिया का सरेंडर, कोलकाता टेस्ट में मिली 30 रनों से हार

डिजिटल डेस्क: टीम इंडिया ने कोलकाता टेस्ट के तीसरे ही दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हथियार डाल दिए हैं, जहां टीम ने जीता हुआ मैच गंवा दिया है। इस मैच में टीम इंडिया को 124 रनों का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में टीम 93 रनों पर ही सिमट गई और यह मैच 30 रनों से हार गई। साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत के हीरो कप्तान टेम्बा बवुमा साबित हुए।
इस मैच में एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों का स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष सामने आ गया। सिर्फ तीन दिनों तक चले इस मुकाबले में ज्यादातर भारतीय बल्लेबाजों को जूझना पड़ा, खासकर साइमन हार्मर के खिलाफ। कप्तान शुभमन गिल के बिना अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम 150 रन से कम का टारगेट भी नहीं हासिल कर सकी और यह मैच हार गई। इस मैच में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
स्पिनरों की मददगार कोलकाता की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को काफी सतर्कता बरतने के बावजूद संघर्ष करते हुए देखा गया। तीसरे दिन सिराज के दो और बुमराह के एक विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका को 153 रनों पर समेटने के बाद भारत ने सोचा होगा कि मैच उनके हाथ में है। लेकिन पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी एक बार फिर हार्मर ने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 30 रन की बढ़त हासिल करते हुए 189 रन बनाए। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 153 रन पर ढेर हो गई थी। टीम के लिए कप्तान बवुमा ने 55 रन की नाबाद पारी खेली थी। सिर्फ टेम्बा ही कोलकाता टेस्ट में अर्धशतक जड़ सके।