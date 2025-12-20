IND vs SA: टीम इंडिया की शानदार जीत, बैटिंग में हार्दिक-तिलक और बॉलिंग में बुमराह-वरुण ने दिखाया कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क: साउथ अफ्रीका ने पूरे भारत दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टी20 सीरीज में उसे निराशा हाथ लगी। टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैच जीतकर इतिहास रचने वाली साउथ अफ्रीकी टीम वनडे में भी प्रभावशाली दिखी, हालांकि सीरीज अपने नाम नहीं कर सकी। टी20 सीरीज में भी मेहमान टीम ने जोर लगाया, मगर आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर करने का सपना अधूरा रह गया। शुक्रवार को खेले गए पांचवें टी20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारियों की बदौलत 20 ओवर में पांच विकेट पर 231 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की शुरुआत आक्रामक रही और क्विंटन डिकॉक की तूफानी पारी ने भारत को दबाव में डाल दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया। साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी।

साउथ अफ्रिका के पास सीरीज बराबर करने का था मौका भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला जीता था, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने वापसी की। तीसरा मैच जीतकर टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 खराब मौसम के कारण रद्द हो गया, जिससे साउथ अफ्रीका के पास सीरीज जीतने का कोई मौका नहीं बचा। आखिरी मैच जीतकर वह केवल सीरीज बराबर कर सकती थी, लेकिन इसमें भी नाकाम रही। साउथ अफ्रीका की तूफानी शुरुआत क्विंटन डिकॉक ने अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में आक्रामक अंदाज में रन बटोरते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पावरप्ले के छह ओवर में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट गंवाए 67 रन बना लिए। हालांकि रीजा हेंड्रिग्स रन बनाने में संघर्ष करते नजर आए और सातवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें 13 रन पर आउट कर पहला झटका दिया।

इसके बाद डिकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर रनगति और तेज कर दी। डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट पर 117 रन पहुंच गया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पलटा मैच 10 ओवर के बाद हुए ड्रिंक्स ब्रेक ने मैच की तस्वीर बदल दी। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने डिकॉक को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। डिकॉक ने 35 गेंदों में नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से 65 रन बनाए। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डेवाल्ड ब्रेविस (31) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उन्होंने एडेन मार्करम (6) और डोनावन फरेरा को लगातार गेंदों पर आउट किया। अर्शदीप सिंह ने डेविड मिलर (18) को आउट कर दबाव और बढ़ा दिया। वरुण ने जॉर्ज लिंडे को भी चलता किया, जबकि 17वें ओवर में संजू सैमसन की सूझबूझ से मार्को यानसेन रन आउट हुए। यहां से भारत की जीत तय हो गई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने चार विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह को दो सफलताएं मिलीं। पांड्या-तिलक की जोड़ी ने मचाया कोहराम इससे पहले भारतीय पारी में तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पांड्या (63) ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हार्दिक ने मात्र 16 गेंदों में टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का विस्फोटक अर्धशतक जड़ा, जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। वहीं तिलक ने 42 गेंदों में 73 रन बनाकर अपनी क्लास दिखाई। भारत की शुरुआत तेज रही, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने से रनगति थोड़ी धीमी हुई। 12.1 ओवर में टीम का स्कोर 115 रन था, तभी हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। तिलक और हार्दिक ने 17 गेंदों में 55 रन जोड़ दिए।