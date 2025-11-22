IND vs SA Test: मैदान में कदम रखते ही Rishabh Pant ने रचा इतिहास, 93 सालों में ऐसा दूसरी बार

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं, क्योंकि गर्दन में ऐंठन के कारण शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में मैदान में कदम रखते ही ऋषभ पंत ने एक इतिहास रच दिया है।

इस टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर कदम रखते ही ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। गिल के बाहर होने के बाद पंत (Rishabh Pant Captain) को कप्तान बनाया गया है । इसके साथ ही वे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं। पंत ने अपना नाम वह लाला अमरनाथ, सी.के. नायडू, बिशन सिंह बेदी जैसे दिग्गज की लिस्ट में शामिल कर लिया है।