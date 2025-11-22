IND vs SA Test: मैदान में कदम रखते ही Rishabh Pant ने रचा इतिहास, 93 सालों में ऐसा दूसरी बार

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं, क्योंकि गर्दन में ऐंठन के कारण शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में मैदान में कदम रखते ही ऋषभ पंत ने एक इतिहास रच दिया है।
इस टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर कदम रखते ही ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। गिल के बाहर होने के बाद पंत (Rishabh Pant Captain) को कप्तान बनाया गया है । इसके साथ ही वे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं। पंत ने अपना नाम वह लाला अमरनाथ, सी.के. नायडू, बिशन सिंह बेदी जैसे दिग्गज की लिस्ट में शामिल कर लिया है।
इससे भी खास बात यह है कि पंत के कैप्टेन बनने के साथ ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 93 सालों के इतिहास में 38 कप्तान हो गए हैं। इसके साथ ही भारत सबसे अधिक टेस्ट कप्तानों वाली टीमों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत और वेस्ट इंडीज एक साथ इस पायदान पर हैं।
93 सालों और 38 कप्तानों के लंबे इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, जब कोई विकेटकीपर बैटर टीम का कैप्टेन बना हो। इससे पहले केवल एम एस धोनी के पास यह खिताब था। उन्होंने साल 2008 में ने टेस्ट कप्तानी में डेब्यू किया था और वो भी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ ही किया था। 17 साल बाद पंत भी विकेटकीपर बैटर बन गए हैं जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही कप्तानी डेब्यू कर रहे हैं।
भारत- केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।
साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज।