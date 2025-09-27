IND vs SL: सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया, Asia Cup 2025 का सबसे रोमांचक मैच, शनाका के आउट पर ICC नियम से मचा बवाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के सुपर-4 का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। यह मैच भले ही टूर्नामेंट की स्थिति पर असर नहीं डाल रहा था, लेकिन इसके रोमांच ने फैंस को दीवाना बना दिया। मैच सुपर ओवर तक पहुंचा और अंत में भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की।

सुपर ओवर का रोमांच भारत की ओर से सुपर ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा अर्शदीप सिंह ने संभाला। चौथी गेंद पर दासुन शनाका विकेट के पीछे कैच आउट होते दिखे। विकेटकीपर संजू सैमसन ने गिल्लियां भी गिरा दीं। मैदानी अंपायर ने कैच आउट का फैसला दिया और भारतीय खिलाड़ी खुशी से जश्न मनाने लगे।

शनाका का DRS और विवाद शनाका ने तुरंत DRS लिया। रिप्ले में साफ हो गया कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और शनाका नॉट आउट करार दिए गए। रन आउट की अपील भी फेल बात यहीं खत्म नहीं हुई। शॉट खेलने के बाद शनाका क्रीज से काफी बाहर थे। टीम इंडिया ने रन आउट की अपील भी की। लेकिन आईसीसी के नियम के मुताबिक, जैसे ही अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, गेंद डेड मानी जाती है। ऐसे में रन आउट की अपील खारिज कर दी गई। 🚨Chaos in the Super Over! 🚨 Arshdeep to Shanaka — given caught behind, Sri Lanka reviews... but wait! Samson throws down the stumps with a direct-hit too! 🎯 No bat, review successful — but since it was given out initially, the ball’s dead. No run-out, no second chance.… pic.twitter.com/zh6ifYsjjs — Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 26, 2025 क्या कहता है नियम?