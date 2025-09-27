मेरी खबरें
    IND vs SL: सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया, Asia Cup 2025 का सबसे रोमांचक मैच, शनाका के आउट पर ICC नियम से मचा बवाल

    एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। दासुन शनाका के आउट-नॉट आउट विवाद ने मैच को और रोमांचक बना दिया। सुपर ओवर तक खिंचे इस मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि दासुन शनाका का आउट-नॉट आउट विवाद सुर्खियों में रहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:32:14 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 09:32:14 AM (IST)
    HighLights

    1. भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया
    2. एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक मैच
    3. शनाका आउट विवाद से मैच रोमांचक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के सुपर-4 का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। यह मैच भले ही टूर्नामेंट की स्थिति पर असर नहीं डाल रहा था, लेकिन इसके रोमांच ने फैंस को दीवाना बना दिया। मैच सुपर ओवर तक पहुंचा और अंत में भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की।

    naidunia_image

    सुपर ओवर का रोमांच

    भारत की ओर से सुपर ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा अर्शदीप सिंह ने संभाला। चौथी गेंद पर दासुन शनाका विकेट के पीछे कैच आउट होते दिखे। विकेटकीपर संजू सैमसन ने गिल्लियां भी गिरा दीं। मैदानी अंपायर ने कैच आउट का फैसला दिया और भारतीय खिलाड़ी खुशी से जश्न मनाने लगे।

    शनाका का DRS और विवाद

    शनाका ने तुरंत DRS लिया। रिप्ले में साफ हो गया कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और शनाका नॉट आउट करार दिए गए।

    रन आउट की अपील भी फेल

    बात यहीं खत्म नहीं हुई। शॉट खेलने के बाद शनाका क्रीज से काफी बाहर थे। टीम इंडिया ने रन आउट की अपील भी की। लेकिन आईसीसी के नियम के मुताबिक, जैसे ही अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, गेंद डेड मानी जाती है। ऐसे में रन आउट की अपील खारिज कर दी गई।

    क्या कहता है नियम?

    आईसीसी नियम 20.1.1.3 के अनुसार, बल्लेबाज के आउट होते ही गेंद डेड मान ली जाती है। इसमें साफ लिखा है, "गेंद को आउट होने की घटना के क्षण से ही डेड मान लिया जाएगा।" वहीं नियम 3.7.1 के मुताबिक, यदि खिलाड़ी रिव्यू लेता है और मूल निर्णय पलट भी दिया जाए, तब भी गेंद उसी समय से डेड मानी जाएगी।

    अगली गेंद पर आउट

    हालांकि शनाका इस विवाद से फायदा नहीं उठा सके और अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। इस तरह सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराकर मुकाबला जीत लिया।

    फैंस बोले- एशिया कप का सबसे रोमांचक मैच

    हालांकि यह मुकाबला ‘डेड रबर’ था, लेकिन जिस तरह से सुपर ओवर में ड्रामा हुआ, फैंस का कहना था कि एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक मैच यही रहा।

