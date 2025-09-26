मेरी खबरें
    IND vs SL: फाइनल से पहले किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? श्रीलंका के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI

    India vs Sri Lanka: टीम इंडिया एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस मैच से पहले टीम श्रीलंका से भिड़ेगी। एक नजर डालते हैं भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 05:34:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 05:34:39 PM (IST)
    एशिया पर में आज भारत-श्रीलंका की होगी भिड़ंत

    HighLights

    1. एशिया कप में आज भारत-श्रीलंका की होगी भिड़ंत
    2. श्रीलंका के खिलाफ भारत बुमराह को दे सकता है आराम
    3. खिताब के लिए भारत का पाकिस्तान से होगा सामना

    स्पोर्ट्स डेस्क। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, जहां टीम खिताब के लिए चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से रविवार को भिड़ेगी। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया शुक्रवार को श्रीलंका का सामना करेगी, जो उसके लिए प्रैक्टिस मैच की तरह होगा।

    श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और यही वजह है कि यह मैच केवल औपचारिकता है। फाइनल में उतरने से पहले टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ मैच में कई बदलाव कर सकती है और अपने उन खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, जिन्हें अब तक टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है।

    टीम इंडिया में कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं?

    भारत के कप्तान सूर्यकुमार इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे सकते हैं और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती की जगह एक बार फिर से हर्षित राणा को खिलाया जा सकता है। तीसरे बदलाव के रूप में टीम हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह या जितेश शर्मा में से किसी एक को खिला सकती है।

    श्रीलंका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, रिंकू सिंह/जितेश शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या/तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह।

    एशिया कप के लिए भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    एशिया कप के लिए श्रीलंका टीम

    चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

    भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप हेड टू हेड

    कुल मैच- 23

    भारत जीता- 12

    श्रीलंका जीता- 11

