स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी।

हालांकि उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने पूरी वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 162 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट जबकि बुमराह के खाते में तीन विकेट आए।

सिराज ने स्टार्क को पछाड़ा

अपने इस जोरदार प्रदर्शन के दम पर सिराज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पछाड़कर नंबर वन बन गए हैं। सिराज के नाम अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025 में सबसे ज्यादा 31 विकेट हो गए हैं, जबकि स्टार्क ने अब तक कुल 29 विकेट लिए हैं। सिराज इस साल टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने इस साल 36 विकेट लिए हैं।

वेस्टइंडीज की खराब शुरुआत

मैच में वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां सिराज ने अपने दूसरी ओवर की पांचवीं गेंद पर टेगनरीन चंदरपॉल को बिना खाते खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ब्रैंडन किंग ने सिराज की गेंद पर चौका लगाया, लेकिन सिराज ने अगले ही ओवर में किंग का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। फिर अगली ही गेंद पर सिराज ने एलिक एथानाजे को 12 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा।