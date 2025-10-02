मेरी खबरें
    IND vs WI: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चला Mohammed Siraj का जादू, मिचेल स्‍टार्क को पीछे छोड़ बन गए नंबर-1

    Mohammed Siraj: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का जलवा देखने को मिला है, जहां उन्होंने चार विकेट झटककर वेस्टइंडीज टीम को सिर्फ 162 रनों पर समेट दिया। अपने इस जोरदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 03:15:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 03:15:49 PM (IST)
    IND vs WI: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चला Mohammed Siraj का जादू, मिचेल स्‍टार्क को पीछे छोड़ बन गए नंबर-1
    नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चला Mohammed Siraj का जादू

    HighLights

    1. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोहम्मद सिराज ने बरपाया कहर
    2. वेस्टइंडीज के खिलाफ सिराज ने झटके सर्वाधिक 4 विकेट
    3. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज सिर्फ 162 रनों पर ही सिमट गई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी।

    हालांकि उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने पूरी वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 162 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट जबकि बुमराह के खाते में तीन विकेट आए।

    सिराज ने स्टार्क को पछाड़ा

    अपने इस जोरदार प्रदर्शन के दम पर सिराज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पछाड़कर नंबर वन बन गए हैं। सिराज के नाम अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025 में सबसे ज्यादा 31 विकेट हो गए हैं, जबकि स्टार्क ने अब तक कुल 29 विकेट लिए हैं। सिराज इस साल टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने इस साल 36 विकेट लिए हैं।

    वेस्टइंडीज की खराब शुरुआत

    मैच में वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां सिराज ने अपने दूसरी ओवर की पांचवीं गेंद पर टेगनरीन चंदरपॉल को बिना खाते खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ब्रैंडन किंग ने सिराज की गेंद पर चौका लगाया, लेकिन सिराज ने अगले ही ओवर में किंग का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। फिर अगली ही गेंद पर सिराज ने एलिक एथानाजे को 12 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा।

    सिराज ने इस पारी का चौथा शिकार वेस्टइंडीज के कप्तान चेज को बनाया, जिनका कैच विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने लिया। सिराज-बुमराह के अलावा भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने दो जबकि वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला।

