    भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों और कोच से टीम की गिरती हालत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पैसा जरूरी है, लेकिन देश के लिए खेलने का जुनून और समर्पण सबसे अहम है। लारा ‘मिशन इंडिया’ अभियान के तहत भारत आए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 01:56:12 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:56:12 PM (IST)
    IND vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से मिले ड्रेसिंग रूम में जाकर मिले ब्रायन लारा, दिया जीत का मंत्र
    ब्रायन लारा ने मैच के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम का दौरा किया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ब्रायन लारा पहुंचे वेस्टइंडीज टीम के ड्रेसिंग रूम में।
    2. खिलाड़ियों और कोच से की अलग-अलग बातचीत।
    3. बोले, पैसा जरूरी, पर जुनून उससे भी बड़ा।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की हालत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने मैच के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम का दौरा किया। चेहरे पर निराशा झलकने के बावजूद उन्होंने खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात कर टीम की गिरती हालत पर चर्चा की।

    56 वर्षीय लारा इस समय मिशन इंडिया कैंपेन की वजह से भारत में हैं। यह पहल वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई है, जिसमें लारा और सर विव रिचर्ड्स जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसका उद्देश्य टेस्ट क्रिकेट के ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए धन जुटाना है।


    लारा ने खिलाड़ियों से की खुलकर बातचीत

    सूत्रों के अनुसार लारा करीब 20 मिनट तक टीम ड्रेसिंग रूम में रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को कोई भाषण दिया। कोच डैरेन सैमी, कप्तान रॉस्टन चेज और कुछ खिलाड़ियों से अलग-अलग बातचीत की। चर्चा का मुख्य विषय वेस्टइंडीज की आगे की राह रहा।

    जुनून जरूरी है- लारा

    लारा ने हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में कहा था कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो पूंजी जरूरी है। असली सवाल यह है कि क्या खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के लिए खेलने का जुनून है? उन्होंने मौजूदा पीढ़ी के खिलाड़ियों से पूछा कि क्या वे वास्तव में टीम के लिए खेलना चाहते हैं या केवल अवसर के लिए मैदान में उतरते हैं।

    पुराने दौर में जुनून ज्यादा था

    लारा ने विव रिचर्ड्स के दौर का ज़िक्र करते हुए कहा कि हमारे समय में सुविधाएं उतनी नहीं थीं, लेकिन खेलने का जुनून बहुत बड़ा था। उस दौर में वेस्टइंडीज के लिए खेलना गर्व की बात थी। आज के खिलाड़ियों को भी इसे समझना होगा। उस भावना को वापस लाना होगा।

    वेस्टइंडीज क्रिकेट के पुनरुत्थान की कोशिशें

    ‘मिशन इंडिया’ के तहत लारा और रिचर्ड्स दोनों बोर्ड के लिए आर्थिक सहायता जुटा रहे हैं, जिससे वेस्टइंडीज क्रिकेट का ढांचा फिर से मजबूत किया जा सके। लारा का मानना है कि क्रिकेट तभी जिंदा रहेगा जब खिलाड़ी इसमें अपना दिल और आत्मा लगाएंगे।

