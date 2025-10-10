IND vs WI 2nd Test: बुमराह ने 50वें टेस्ट में रचा इतिहास, साथी खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं

स्पोर्ट्स डेस्क। IND vs WI 2nd Ttest: भारत ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र में 94/1 का स्कोर बनाया। यशस्वी जायसवाल (40) और साई सुदर्शन (16) पहले सत्र के अंत में क्रीज पर बने रहे।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद सकारात्मक शुरुआत की। राहुल और जायसवाल प्रभावशाली लय में दिखे और 58 रनों की शुरुआती साझेदारी की। राहुल ने पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रनों का योगदान दिया, इससे पहले कि जोमेल वारिकन ने 18वें ओवर में उन्हें आउट कर दिया।