मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs WI 2nd Test: बुमराह ने 50वें टेस्ट में रचा इतिहास, साथी खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं

    भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र में 94/1 रन बनाए। केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल 40 रन पर नाबाद हैं। जसप्रीत बुमराह ने तीनों प्रारूपों में 50 मैच पूरे कर इतिहास रचा। भारत ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 01:12:03 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 01:12:03 PM (IST)
    IND vs WI 2nd Test: बुमराह ने 50वें टेस्ट में रचा इतिहास, साथी खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं
    बुमराह ने रचा इतिहास। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भारत ने पहले सत्र में बनाए 94 रन एक विकेट।
    2. केएल राहुल 38 रन बनाकर वारिकन की गेंद पर आउट।
    3. जसप्रीत बुमराह ने तीनों प्रारूपों में पूरे किए 50 मैच।

    स्पोर्ट्स डेस्क। IND vs WI 2nd Ttest: भारत ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र में 94/1 का स्कोर बनाया। यशस्वी जायसवाल (40) और साई सुदर्शन (16) पहले सत्र के अंत में क्रीज पर बने रहे।

    भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद सकारात्मक शुरुआत की। राहुल और जायसवाल प्रभावशाली लय में दिखे और 58 रनों की शुरुआती साझेदारी की। राहुल ने पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रनों का योगदान दिया, इससे पहले कि जोमेल वारिकन ने 18वें ओवर में उन्हें आउट कर दिया।

    जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

    • जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना 50वां टेस्ट खेलकर इतिहास रच दिया है। भारत की संभावित टीम को लेकर चल रही भारी अटकलों के बीच बुमराह को अंतिम एकादश में जगह मिली।

    • बुमराह तीनों प्रारूपों में 50 मैच पूरे करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। वह पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे बड़े मैच विजेता रहे हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 19.82 की औसत से 222 विकेट लिए हैं।

    • वरिष्ठ तेज गेंदबाज ने नेशनल टीम का 89 वनडे और 75 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी प्रतिनिधित्व किया है। उनके नाम 149 और 96 विकेट हैं।

    भारत ने टीम में नहीं किया बदलाव

    वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट के लिए ब्रैंडन किंग और जोहान लेयने की जगह विकेटकीपर तेविन इमलाच और तेज गेंदबाज एंडरसन फिलिप को टीम में शामिल किया, जबकि भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया।

    IND vs WI प्लेइंग XI

    • भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

    • वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, तेगनरीन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.