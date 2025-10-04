मेरी खबरें
    IND vs WI: पहले टेस्ट में भारत की भारी-भरकम जीत, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से दी मात

    India vs West Indies: रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से मात दी। भारत ने पहली पारी में 286 रनों की शानदार बढ़त हासिल की थी। वेस्टइंडीज की टीम पूरे दो सेशन भी बल्लेबाजी नहीं कर सकी और उसकी दूसरी पारी में 146 रन पर ऑलआउट हो गई।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 01:54:32 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 02:09:06 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में जोरदार जीत दर्ज करते हुए वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से मात दी। भारत ने केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के जोरदार शतकों के दम पर पहली पारी में 286 रनों की शानदार बढ़त हासिल की थी।

    इस तरह वेस्टइंडीज को भारत को दोबारा बैटिंग कराने के लिए दूसरी पारी में 286 रनों से ज्यादा रन बनाने थे। हालांकि टीम यहां 146 रनों पर ही सिमट गई और यह मैच हार गई। दूसरी पारी में भारत की ओर से जडेजा ने चार जबकि मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट हासिल किए।

    भारत के तीन बल्लेबाजों ने जड़े शतक

    मैच में भारत के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया की ओर से मैच में तीन शतक लगे, वहीं वेस्टइंडीज की ओर से एक भी बल्लेबाज दोनों पारियों में फिफ्टी तक नहीं जड़ सका। भारत ने पहली पारी में 448/5 रनों से स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी, जिससे वेस्टइंडीज को तीसरे दिन बल्लेबाजी का न्योता मिला। मेजबान टीम को मैच समेटने में सिर्फ दो सत्र लगे, जहां भारत की ओर से सिराज ने पूरे मैच में सात विकेट लिए, जबकि जडेजा ने चार विकेट अपने नाम किए।

    एलिक अथानाजे ने खेली 38 रनों की पारी

    पहली पारी की तरह ही वेस्टइंडीज के दूसरी पारी में भी नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। टीम के लिए दूसरी पारी में एलिक अथानाजे ने सर्वाधिक 38 रन बनाकर अकेले दम पर संघर्ष किया। आखिरकार, कुलदीप यादव ने आखिरी विकेट लेकर वेस्टइंडीज की पारी खत्म कर दी। इस हार के साथ वेस्टइंडीज का 2002 से भारत में हार का सिलसिला जारी है। टीम ने भारत के खिलाफ पिछले पांच टेस्ट मैच हारे हैं, जिनमें से चार एक पारी या उससे ज्यादा के अंतर से हारे हैं।

