IND W vs AUS W: जेमिमा रोड्रिग्स का धमाका, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W Semifinal 2025 Highlight: भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में सबसे बड़ा सफल रन चेज (339 रन) कर दिखाया और तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई।

जेमिमा रोड्रिग्स की ऐतिहासिक पारी भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने 127 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उनकी यह पारी वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बेहतरीन रन चेज में से एक मानी जा रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा (24) और ऋचा घोष (26) ने अहम योगदान देकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया।