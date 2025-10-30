IND W vs AUS W: जेमिमा रोड्रिग्स का धमाका, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत
IND W vs AUS W Semifinal 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 रनों की पारी से भारत ने 339 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। अब 2 नवंबर को फाइनल में भिड़ंत साउथ अफ्रीका से।
Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 11:21:12 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 11:27:22 PM (IST)
IND W vs AUS W: फाइनल में पहुंचा भारत
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W Semifinal 2025 Highlight: भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में सबसे बड़ा सफल रन चेज (339 रन) कर दिखाया और तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई।
जेमिमा रोड्रिग्स की ऐतिहासिक पारी
भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने 127 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उनकी यह पारी वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बेहतरीन रन चेज में से एक मानी जा रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा (24) और ऋचा घोष (26) ने अहम योगदान देकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया।
लिचफील्ड-पेरी का जलवा, फिर बिखर गई टीम
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हो गई।
फोएब लिचफील्ड ने 119, एलिस पेरी ने 77 और एश्ले गार्डनर ने 63 रन की पारी खेली।
पारी के आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की
एलाना किंग को ऋचा घोष ने कैच किया,
सोफी मोलिन्युक्स को क्लीन बोल्ड किया,
और किम गार्थ रन आउट होकर पवेलियन लौटीं।
तीसरी बार फाइनल में भारत
- इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है।
- अब फाइनल में भारत बनाम साउथ अफ्रीका (2 नवंबर) के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।
- इस दिन महिला वनडे वर्ल्ड कप को एक नया चैंपियन मिलेगा।
मैच हाइलाइट्स (एक नजर में) IND W vs AUS W Match Report:
- ऑस्ट्रेलिया : 338/10 (49.5 ओवर)
- भारत : 341/5 (48.3 ओवर)
- भारत जीता : 5 विकेट से
- प्लेयर ऑफ द मैच : जेमिमा रोड्रिग्स (127 रन)