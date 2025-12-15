'मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस...', सूर्यकुमार यादव का खराब प्रदर्शन पर बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज (IND vs SA T20) में बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम 117 रन पर ढेर हो गई।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 25 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 28 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 11 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया।

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की वापसी और अपनी फॉर्म को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जीत और हार के जरिए खिलाड़ियों को लगातार सीखने का मौका देता है। उनके अनुसार, सीरीज में वापसी करना बेहद अहम होता है और टीम इंडिया ने इसी पर फोकस किया। सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टीम ने चंडीगढ़ में खेले गए पिछले मुकाबले से काफी कुछ सीखा। गेंदबाजों ने आपस में बैठकर रणनीति पर चर्चा की और टीम मीटिंग भी सकारात्मक रही। अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने कटक में अपनाई गई रणनीति को दोहराने का प्रयास किया और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित रखा।