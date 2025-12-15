मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस...', सूर्यकुमार यादव का खराब प्रदर्शन पर बड़ा बयान

    धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी। गेंदबाजों की शानदार शुरुआत के बाद बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 03:58:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 03:58:20 PM (IST)
    'मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस...', सूर्यकुमार यादव का खराब प्रदर्शन पर बड़ा बयान
    सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म पर दिया बयान

    HighLights

    1. तीसरे टी20 में भारत की 7 विकेट से जीत
    2. साउथ अफ्रीका 117 रन पर सिमटी
    3. अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रन

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज (IND vs SA T20) में बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम 117 रन पर ढेर हो गई।

    लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 25 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 28 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 11 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया।


    मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की वापसी और अपनी फॉर्म को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जीत और हार के जरिए खिलाड़ियों को लगातार सीखने का मौका देता है। उनके अनुसार, सीरीज में वापसी करना बेहद अहम होता है और टीम इंडिया ने इसी पर फोकस किया।

    सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टीम ने चंडीगढ़ में खेले गए पिछले मुकाबले से काफी कुछ सीखा। गेंदबाजों ने आपस में बैठकर रणनीति पर चर्चा की और टीम मीटिंग भी सकारात्मक रही। अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने कटक में अपनाई गई रणनीति को दोहराने का प्रयास किया और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित रखा।

    अपनी व्यक्तिगत फॉर्म को लेकर कप्तान ने कहा कि वह नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बल्कि आउट ऑफ रन हैं।

    सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब सही समय आएगा, रन जरूर बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इस जीत का आनंद लेगी और फिर लखनऊ पहुंचकर मैच का विश्लेषण करेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.