IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान, इस स्टार खिलाड़ी का कटा पत्ता

स्पोर्ट्स डेस्क। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। दो अक्तूबर से शुरू होने जा रही इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में काफी फेर-बदल देखने को मिले हैं।
सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया है, जबकि दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। इस सीरीज के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वापसी हुई है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल नहीं थे। सिलेक्टर्स ने इस सीरीज में करुण नायर को शामिल ना करके उन्हें बड़ा झटका दिया है।
बल्लेबाज- शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल।
विकेटकीपर- ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन।
स्पिनर- कुलदीप यादव।
बैटंग ऑलराउंडर- नितीश कुमार रेड्डी।
स्पिन ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल।
तेज गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
