    IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान, इस स्टार खिलाड़ी का कटा पत्ता

    India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज कर दिया गया है। सिलेक्टर्स ने इस सीरीज में इस दिग्गज खिलाड़ी को शामिल ना करके सभी को चौंका दिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 02:18:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 02:18:33 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। दो अक्तूबर से शुरू होने जा रही इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में काफी फेर-बदल देखने को मिले हैं।

    सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया है, जबकि दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। इस सीरीज के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वापसी हुई है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल नहीं थे। सिलेक्टर्स ने इस सीरीज में करुण नायर को शामिल ना करके उन्हें बड़ा झटका दिया है।

    भारतीय टीम में कौन-कौन शामिल?

    बल्लेबाज- शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल।

    विकेटकीपर- ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन।

    स्पिनर- कुलदीप यादव।

    बैटंग ऑलराउंडर- नितीश कुमार रेड्डी।

    स्पिन ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल।

    तेज गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

    वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसी है भारतीय टेस्ट टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडीक्कल, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नारायण जगदीशन।

