India vs England: इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहली बार भारत को वनडे मैच में मिली हार, महिला वर्ल्ड कप में चार रनों से जीता इंग्लैंड
ICC Women's World Cup 2025: इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए महिला विश्व कप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के 288 रनों के जवाब में भारत 284 रन ही बना सका। हीथर नाइट ने शतक और स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लिए और हरमनप्रीत कौर ने 1000 विश्व कप रन पूरे किए।
Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 09:34:39 AM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 09:42:02 AM (IST)
हीथर नाइट ने मैच में लगाया शतक।
HighLights
- 1000 रन पूरे किए हरमनप्रीत कौर ने महिला विश्व कप में।
- 150 विकेट पूरे किए दीप्ति शर्मा ने वनडे क्रिकेट में।
- यह महिला विश्व कप इतिहास में दूसरी सबसे करीबी जीत है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय टीम को आइसीसी महिला विश्व कप के मैच में इंग्लैंड ने चार रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के 8 विकेट पर 288 रनों के जवाब में भारत की टीम 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी। मैच में कई रिकॉर्ड बने। होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम को पहली बार किसी वनडे में हार का सामना करना पड़ा।
- 34 साल 297 दिन की उम्र में हीथर नाइट इंग्लैंड के लिए वनडे शतक बनाने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। जैनेट ब्रिटिन (38 साल 161 दिन) ने 1997 विश्व कप में विजयवाडा में पाकिस्तान के खिलाफ 138 रन बनाए थे।
4 रनों से जीत इंग्लैंड महिला टीम की 52 साल के महिला विश्व कप इतिहास में दूसरी सबसे करीबी जीत है। भारत के खिलाफ 1993 में फिन्चैंपस्टेड में उसने 3 और ब्रिस्टल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 रनों से जीत हासिल की थी।
- 1 कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाली बैटरों में स्मृति मंधाना, एलीसे पेरी (9, 2016), लारा वूल्वार्ट (9, 2022) के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष का यह उनका नौंवा अर्धशतक है। मिताली राज (10, 2017) इस सूची में शीर्ष पर हैं।
1000 रन पूरे किए हरमनप्रीत कौर ने महिला विश्व कप में। वह मिताली राज (1321) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बनीं।
150 विकेट पूरे किए दीप्ति शर्मा ने वनडे क्रिकेट में। केवल झूलन गोस्वामी (255) ने भारतीय महिला क्रिकेट में वनडे में दीप्ति से ज्यादा विकेट लिए हैं।
चौथी खिलाड़ी बनीं दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट में 2000 से ज्यादा रन और 150 विकेट लेने वाली।
- 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच था यह इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट का। वह चार्लोट एडवर्ड्स (309) और डैनी वाट-हाज (300) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली इंग्लैंड की तीसरी खिलाड़ी हैं।
- 2000 रनों की साझेदारी हो गई हीथर नाइट और नथाली स्कीवर ब्रंट के बीच वनडे में । यह इंग्लैंड के लिए किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी है। चार्लोट एडवर्ड्स-क्लेरी टेलर (2188) और टैमी बेमोंट व एमी जोंस (2044) पहले दो स्थान पर हैं। यह तीसरे विकेट के लिए सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी है।