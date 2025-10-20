India vs England: इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहली बार भारत को वनडे मैच में मिली हार, महिला वर्ल्ड कप में चार रनों से जीता इंग्लैंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय टीम को आइसीसी महिला विश्व कप के मैच में इंग्लैंड ने चार रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के 8 विकेट पर 288 रनों के जवाब में भारत की टीम 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी। मैच में कई रिकॉर्ड बने। होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम को पहली बार किसी वनडे में हार का सामना करना पड़ा।