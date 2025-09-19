मेरी खबरें
    IND vs OMAN Live Streaming: कब और कहां देख सकते है मुकाबला? बदल गया है लाइव मैच देखने का पता

    India vs Oman live streaming when and where to watch: एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज का 12वां और आखिरी मुकाबला आज भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत पहले ही सुपर-4 में जगह बना चुका है और जीत की हैट्रिक पर नज़र है, जबकि ओमान विदाई मैच जीतकर सम्मान बचाना चाहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 07:27:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 07:27:46 AM (IST)
    HighLights

    1. भारत सुपर-4 में जगह पक्की कर चुका, जीत की हैट्रिक पर नज़र।
    2. ओमान पहले ही बाहर, विदाई मैच जीतने का लक्ष्य।
    3. मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार, 19 सितंबर को भारत और ओमान आमने-सामने होंगे। यह टूर्नामेंट का 12वां और ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला है। भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर सुपर-4 में जगह पक्की कर चुकी है। वहीं, ओमान लगातार दो हार झेलने के बाद पहले ही बाहर हो चुका है। यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। आइए जानते हैं कि भारत और ओमान की टक्‍कर का प्रसारण-लाइव स्‍ट्रीमिंग (india vs oman live streaming when and where to watch) कैसे देख सकते हैं।

    लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

    मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि डिजिटल दर्शक सोनी लिव ऐप पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का 12वां मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 7:30 बजे होगा।

    मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारी

    मुकाबला : भारत बनाम ओमान (ग्रुप स्टेज का आख़िरी मैच, 12वां मुकाबला)

    तारीख़ : शुक्रवार, 19 सितंबर 2025

    स्थान : शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी

    समय : रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार), टॉस 7:30 बजे

    टीवी प्रसारण : सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

    लाइव स्ट्रीमिंग : सोनी लिव ऐप

    भारत की स्थिति : पहले 2 मैच जीतकर सुपर-4 में जगह पक्की

    ओमान की स्थिति : लगातार 2 हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर

    भारतीय टीम इस प्रकार है

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    ओमान टीम इस प्रकार है

    जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, सुफयान महमूद, शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नदीम।

