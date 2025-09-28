मेरी खबरें
    IND vs PAK, Asia Cup Final LIVE: 'फिसड्डी' पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, Playing-11 में बड़े बदलाव

    Ind vs Pak Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है। एशिया कप के इतिहास में पहली बार है, जब दोनों टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना फाइनल में कर रही हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 07:06:16 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 07:45:20 PM (IST)
    IND vs PAK Live Score

    HighLights

    1. पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान
    2. पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 फॉर्मेट में शानदार है भारत का रिकॉर्ड
    3. पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 में पिछले पांच मैच जीत चुका है भारत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Pakistan Final Live Score: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार भिड़ रही हैं। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ-साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह रिंकू सिंह और शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया है।

    पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अय्यूब, सलमान आगा, हुसैन तलात, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद

    भारत की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

    पाकिस्तान को दो बार धूल चटा चुकी है इंडिया

    मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का डंका बजा है और उसने अपने सभी छह मैच जीते हैं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ दो मैच भी शामिल हैं। इस दौरान भारत दोनों मैच आसानी से जीतने में सफल रहा था। फाइनल मुकाबला देखने आ रहे फैंस के लिए दुबई पुलिस ने कई एडवाइजरी जारी की है। फैंस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर झंडे, बैनर या पटाखे जैसे सामान नहीं ले जा सकेंगे।

    भारत और पाकिस्तान का हेड टू हेड

    भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक 15 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ तीन जीत आई हैं। पिछले पांच मैचों की बात की जाए तो भारत ने सभी पांच मैचों में जीत हासिल की है।

