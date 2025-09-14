Ind Vs Pak Match: 'ऑपरेशन सूर्य’ से पाक को सबक सिखाने उतरेगी टीम इंडिया, Asia Cup में पाकिस्तान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती

स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप (Asia Cup 2025) के इतिहास में आज एक और पन्ना जुड़ने जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान (Ind Vs Pak Match) मैदान पर आमने-सामने होंगे। रविवार को होने वाला यह मुकाबला महज क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे “ऑपरेशन सूर्य” (Operation Surya) का नाम दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर (OP Sindoor) से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, उसी तर्ज पर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब क्रिकेट मैदान पर पड़ोसी देश को मात देने उतरेगी।
भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में हैं। इनके साथ हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर विपक्षी टीम को हर विभाग में चुनौती देंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।
स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनकी रहस्यमयी गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। अक्षर पटेल अपने किफायती और लगातार विकेट लेने वाले प्रदर्शन से टीम को मजबूती देंगे।
पाकिस्तान की कप्तानी इस बार सलमान अली आगा के हाथों में है। उनकी टीम में सैम अयूब, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान और हुसैन तलत जैसे युवा बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली का अनुभव है, लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय है। स्पिन विभाग में अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सूफियान मुकीन कुछ करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे।
हालांकि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना है कि वे बाबर आजम और रिजवान पर निर्भरता से आगे बढ़ सकते हैं।
आमतौर पर भारत-पाक मैच तेज गेंदबाजों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन इस बार स्पिनरों पर नजरें रहेंगी। भारत के कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज अपने दम पर कुछ करिश्मा करना चाहेंगे।
भारत – सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।
पाकिस्तान – फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सूफियान मुकीन, मोहम्मद वसीम जूनियर।
पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत और उसके बाद जनता के गुस्से ने इस मैच का माहौल बदल दिया है। इंटरनेट मीडिया पर बहिष्कार की मांग उठ रही है और टिकटों की बिक्री भी उम्मीद से कम रही। बीसीसीआई के कई पदाधिकारी भी मैच से दूरी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि पहले जैसा जोश अब इस मैच में नहीं दिख रहा।