Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live: पाकिस्तान को हार का 'डबल डोज' देने उतरेगा भारत, देखें लेटेस्ट अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Cricket Match) फिर एशिया कप (Asia Cup 2025) में आमने-सामने है। सुपर-4 के दूसरे मैच में आज भारतीय टीम (Indian national cricket team) का सामना पाकिस्‍तान (Pakistan national cricket team) से हो रहा है।

रात 8 बजे शुरू होने वाले इस टक्‍कर के लिए टॉस 7:30 बजे होगा। इससे पहले ग्रुप स्‍टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से मात दी थी। India vs Pakistan Live Update: हेड टू हेड एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 4 बार आमना-सामना हुआ है। इस दौरान भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्‍तान टीम 1 मुकाबला ही जीत सकी है।