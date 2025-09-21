मेरी खबरें
    Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live: पाकिस्तान को हार का 'डबल डोज' देने उतरेगा भारत, देखें लेटेस्ट अपडेट

    Ind vs Pak Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत ने लीग स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया। अब सुपर-4 में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने है। इस सुपरहिट महामुकाबले पर सबकी नजर टिकी हुई है। देखें मैच का लेटेस्ट अपडेट...

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:06:41 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:10:47 PM (IST)
    Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live: पाकिस्तान को हार का 'डबल डोज' देने उतरेगा भारत, देखें लेटेस्ट अपडेट
    India vs Pakistan live cricket score: फिर एक बार सबसे बड़ी टक्कर

    HighLights

    1. IND vs PAK: दुबई में है भारत और पाकिस्तान का मैच
    2. IND vs PAK: टी20 इतिहास में भारत 11-3 से आगे है।
    3. IND vs PAK: लीग स्टेज में पाक को 7 विकेट से मात दी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Cricket Match) फिर एशिया कप (Asia Cup 2025) में आमने-सामने है। सुपर-4 के दूसरे मैच में आज भारतीय टीम (Indian national cricket team) का सामना पाकिस्‍तान (Pakistan national cricket team) से हो रहा है।

    रात 8 बजे शुरू होने वाले इस टक्‍कर के लिए टॉस 7:30 बजे होगा। इससे पहले ग्रुप स्‍टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से मात दी थी।

    India vs Pakistan Live Update: हेड टू हेड

    एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 4 बार आमना-सामना हुआ है। इस दौरान भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्‍तान टीम 1 मुकाबला ही जीत सकी है।

    IND vs PAK Live Update: पाकिस्‍तान की संभावित 11

    सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

    IND vs PAK Live Cricket Score: भारत की संभावित 11

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

