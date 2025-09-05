India vs Pakistan Asia Cup 2025 Tickets: भारत बनाम पाक टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें? यहां देखें पूरी प्रोसेस

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने जा रहा है। इस बार क्रिकेट प्रेमियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर टिकी है।

दोनों टीमें 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। भारत मौजूदा चैंपियन है और टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ करेगा। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में शामिल किया है।

पहली बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान लंबे समय बाद किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ उतरेंगे। यह भिड़ंत बेहद खास होगी क्योंकि यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें पहलगाम आतंकी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आमने-सामने होंगी।

सीमा पर तनाव के चलते भारत-पाक रिश्ते बिगड़े थे और टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की अपीलें भी उठी थीं। हालांकि, भारत के खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि द्विपक्षीय सीरीज संभव नहीं है, लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंट में ऐसे मुकाबले जारी रहेंगे।

तीन बार तक भिड़ंत की संभावना

भारत और पाकिस्तान अगर सुपर-4 चरण और फाइनल तक पहुंचते हैं तो दोनों टीमें टूर्नामेंट में तीन बार तक भिड़ सकती हैं। यह संभावना क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच को और भी बढ़ा रही है।

टिकट बुकिंग की प्रक्रिया

भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग Platinumlist.net पर शुरू हो चुकी है। प्रशंसक स्टैंडअलोन टिकट या सात मैचों वाले पैकेज का चुनाव कर सकते हैं।

सीटिंग कैटेगरी के हिसाब से कीमत तय होगी और भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जा सकता है। सफल भुगतान के बाद ई-टिकट ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा।

टिकट पैकेज और कीमतें

पैकेज 1: ग्रुप-ए के सभी मैच (भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई) – शुरुआती कीमत ₹11,000।

पैकेज 2: सुपर-4 के सभी मुकाबले – शुरुआती कीमत ₹12,500।

पैकेज 3: दो बड़े सुपर-4 मैच (25 और 26 सितंबर) व फाइनल (28 सितंबर) – शुरुआती कीमत ₹12,500।

घोषित टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारीस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी, सुफ़यान मोकीम।