मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs SA 4th T20I: घने कोहरे ने छीना भारत-साउथ अफ्रीका मैच का रोमांच... मुकाबला कैंसिल, टिकट के पैसे होंगे वापस

    India vs South Africa 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा था। यह मैच बुधवा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 11:32:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 11:39:32 PM (IST)
    IND vs SA 4th T20I: घने कोहरे ने छीना भारत-साउथ अफ्रीका मैच का रोमांच... मुकाबला कैंसिल, टिकट के पैसे होंगे वापस
    लखनऊ में घने कोहरे के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला बिना टॉस रद हो गया।

    HighLights

    1. टॉस भी नहीं हो सका, अंपायरों ने मैच रद किया
    2. भारत सीरीज में 2-1 से आगे बरकरार
    3. शुभमन गिल चोट के कारण मैच से बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज (IND vs SA 4th T20I) का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना था। यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम था, क्योंकि भारत 2-1 की बढ़त के साथ मैदान में उतरने वाला था, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से तैयार थी। हालांकि, मौसम ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया।

    लखनऊ में शाम होते ही घना कोहरा छा गया, जिससे मैदान पर दृश्यता काफी कम हो गई। हालात ऐसे रहे कि निर्धारित समय तक टॉस भी नहीं कराया जा सका। कई बार हालात की समीक्षा के बाद अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुकाबले को रद घोषित कर दिया। इस फैसले से स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को गहरी निराशा हाथ लगी।


    इस मुकाबले के रद होने से भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए रखने का फायदा मिला है। अब पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए ‘करो या मरो’ जैसा होगा। यदि मेहमान टीम आखिरी मैच जीतने में असफल रहती है, तो सीरीज भारत के नाम चली जाएगी।

    टिकट का पूरा पैसा दर्शकों को वापस किया जाएगा

    मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए एक और झटका सामने मिला था। टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल पैर में चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए। इससे पहले ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिससे टीम संयोजन पर असर पड़ा।

    मैच रद होने से सबसे ज्यादा मायूसी दर्शकों को हुई, जिन्होंने टिकट खरीदकर और लंबा सफर तय कर स्टेडियम का रुख किया था। हालांकि, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के एक पदाधिकारी ने जानकारी दी कि नियमों के अनुसार रद किए गए मुकाबले के टिकट का पूरा पैसा दर्शकों को वापस किया जाएगा। इस मैच के टिकट रिफंड की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

    लखनऊ में पहले भी कैंसिल हुआ था मैच

    यह पहली बार नहीं है जब इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला नहीं हो सका। इससे पहले 15 मार्च 2020 को दोनों टीमों के बीच यहां प्रस्तावित वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण रद कर दिया गया था। उस समय दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी थीं, लेकिन हालात को देखते हुए मुकाबला नहीं कराया गया।

    BCCI के फैसले की आलोचना

    इस पूरे मामले पर BCCI के फैसले की आलोचना भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व रणजी क्रिकेटर अशोक बांबी ने सवाल उठाया कि क्या बोर्ड को उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरे की समस्या की जानकारी नहीं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे शहरों में रात के बजाय दिन में मैच आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ब्रॉडकास्टिंग दबाव के चलते नाइट मैच कराए जाते हैं, जबकि दिन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.