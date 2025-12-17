IND vs SA 4th T20I: घने कोहरे ने छीना भारत-साउथ अफ्रीका मैच का रोमांच... मुकाबला कैंसिल, टिकट के पैसे होंगे वापस

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज (IND vs SA 4th T20I) का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना था। यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम था, क्योंकि भारत 2-1 की बढ़त के साथ मैदान में उतरने वाला था, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से तैयार थी। हालांकि, मौसम ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया।

लखनऊ में शाम होते ही घना कोहरा छा गया, जिससे मैदान पर दृश्यता काफी कम हो गई। हालात ऐसे रहे कि निर्धारित समय तक टॉस भी नहीं कराया जा सका। कई बार हालात की समीक्षा के बाद अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुकाबले को रद घोषित कर दिया। इस फैसले से स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को गहरी निराशा हाथ लगी।

इस मुकाबले के रद होने से भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए रखने का फायदा मिला है। अब पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए ‘करो या मरो’ जैसा होगा। यदि मेहमान टीम आखिरी मैच जीतने में असफल रहती है, तो सीरीज भारत के नाम चली जाएगी। टिकट का पूरा पैसा दर्शकों को वापस किया जाएगा मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए एक और झटका सामने मिला था। टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल पैर में चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए। इससे पहले ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिससे टीम संयोजन पर असर पड़ा।