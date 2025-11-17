दबाव के आगे बिखरी भारतीय बैटिंग... ऋषभ पंत ने मानी गलती, बोले- अब करेंगे दमदार वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिले पहले टेस्ट में 30 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत ने साफ कहा है कि यह शिकस्त टीम का मनोबल नहीं तोड़ेगी। शुभमन गिल की चोट के कारण पंत ने कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभाई और मैच के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी करेगी।

कोलकाता में मिली यह हार घरेलू परिस्थितियों में भारत की लगातार चौथी टेस्ट हार रही, जिससे स्पिन पिचों पर बल्लेबाजों की क्षमता को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। दबाव के आगे ढही भारतीय बैटिंग पंत ने हार के बाद कहा कि टीम को 124 रन के लक्ष्य को आसानी से चेज़ करना चाहिए था, लेकिन बढ़ते दबाव में बल्लेबाज लड़खड़ा गए। उन्होंने माना कि स्पिन को मददगार पिच पर 120 रन भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, फिर भी टीम को दबाव संभालना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने आठ विकेट लेकर मैच का पूरा रूख बदल दिया।