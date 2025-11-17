मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दबाव के आगे बिखरी भारतीय बैटिंग... ऋषभ पंत ने मानी गलती, बोले- अब करेंगे दमदार वापसी

    पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद ऋषभ पंत ने कहा कि टीम इस शिकस्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और अगले मैच में दमदार वापसी करेगी। पंत ने माना कि छोटा लक्ष्य चेज़ करते हुए बल्लेबाज दबाव में टूट गए। बॉश-बावुमा साझेदारी को उन्होंने मैच का टर्निंग प्वाइंट बताया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:44:24 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:44:24 PM (IST)
    दबाव के आगे बिखरी भारतीय बैटिंग... ऋषभ पंत ने मानी गलती, बोले- अब करेंगे दमदार वापसी
    पंत ने स्वीकार की अफ्रीका से हार की गलतियां। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पंत बोले, हार से टीम का मनोबल कमजोर नहीं होगा।
    2. भारतीय बल्लेबाज दबाव में लक्ष्य चेज़ करने में विफल।
    3. हार्मर के आठ विकेट ने मैच पूरी तरह पलट दिया।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिले पहले टेस्ट में 30 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत ने साफ कहा है कि यह शिकस्त टीम का मनोबल नहीं तोड़ेगी। शुभमन गिल की चोट के कारण पंत ने कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभाई और मैच के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी करेगी।

    कोलकाता में मिली यह हार घरेलू परिस्थितियों में भारत की लगातार चौथी टेस्ट हार रही, जिससे स्पिन पिचों पर बल्लेबाजों की क्षमता को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं।

    दबाव के आगे ढही भारतीय बैटिंग

    पंत ने हार के बाद कहा कि टीम को 124 रन के लक्ष्य को आसानी से चेज़ करना चाहिए था, लेकिन बढ़ते दबाव में बल्लेबाज लड़खड़ा गए। उन्होंने माना कि स्पिन को मददगार पिच पर 120 रन भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, फिर भी टीम को दबाव संभालना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने आठ विकेट लेकर मैच का पूरा रूख बदल दिया।


    बॉश-बावुमा साझेदारी ने खेल पलटा: पंत

    मैच का सबसे अहम मोड़ बताते हुए पंत ने कहा कि टेंबा बावुमा और कॉर्बिन बॉश के बीच आठवें विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी निर्णायक साबित हुई। इस साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। पंत ने कहा, “सुबह की वह साझेदारी मैच का टर्निंग प्वाइंट रही। वहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया।”

    दूसरे टेस्ट में मजबूत वापसी का भरोसा

    पंत ने कहा कि टीम गलतियों पर जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहती, बल्कि अगले मैच में मजबूती से उतरने पर फोकस कर रही है। उन्होंने टीम की मानसिकता को लेकर कहा, “हम सुधार की बातों में उलझना नहीं चाहते। हम मजबूत वापसी करेंगे और बेहतर खेल दिखाएंगे।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.