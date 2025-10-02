मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 02:42:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 02:42:42 PM (IST)
    India vs West Indies Test: शुभमन गिल ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, टॉस हारने में कपिल देव को छोड़ा पीछे
    गिल ने बनाया रिकॉर्ड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गिल लगातार छह टॉस हारकर लैथम के रिकॉर्ड की बराबरी।
    2. कपिल देव का पांच टॉस हारने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा।
    3. वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज ने बल्लेबाजी का फैसला किया।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में हुआ। मैच की शुरुआत से पहले ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल की टॉस से जुड़ी बदकिस्मती चर्चा का विषय बन गई। गिल लगातार छठी बार टॉस हार गए, जिससे उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वहीं उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का पांच लगातार टॉस हारने का अनचाहा रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया।

    वेस्टइंडीज कप्तान का टॉस पर दबदबा

    सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अहमदाबाद में बादल छाए रहने के बावजूद कैरेबियाई कप्तान ने पहले बल्ला थामने का विकल्प चुना। इस तरह शुभमन गिल की कप्तानी करियर की शुरुआत लगातार टॉस हारने से जुड़ी निराशा के साथ आगे बढ़ी।

    गिल का रिकॉर्ड और निराशा

    इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में गिल पांचों टॉस हार चुके थे। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही मैच में टॉस हारकर उनका आंकड़ा छह पर पहुंच गया है। यह सिलसिला उन्हें टॉम लैथम के बराबर ले आया, जिन्होंने बतौर कप्तान लगातार छह टॉस गंवाए थे। हालांकि गिल इस बदकिस्मती से निराश नहीं दिखे और अपनी मजबूत गेंदबाजी लाइनअप पर भरोसा जताया।

    भारत की गेंदबाजी से गिल को उम्मीद

    गिल ने कहा कि भले ही टॉस उनके पक्ष में न गया हो, लेकिन टीम इंडिया का गेंदबाजी आक्रमण वेस्टइंडीज पर भारी पड़ सकता है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ-साथ स्पिन तिकड़ी कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं।

    दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    • भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

    • वेस्टइंडीज: तगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रेव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स।

