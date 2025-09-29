IND vs PAK, Asia Cup Final: आपरेशन तिलक से लेकर शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही, पाकिस्तान की हार पर मीम्स की बौछार, पढ़ें लोगों ने क्या कहा

स्पोर्ट डेस्क। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार पटखनी देते हुए पांच विकेट से एशिया कप अपने नाम किया। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 69 रन की शानदार पारी खेली। शिवम दूबे ने 22 गेंदों पर 33 रन और संजू सैमसन ने 21 गेंदों पर 24 रन का योगदान दिया। भारत की जीत के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बौछार शुरू हो गई।
Operation Tilak ✅️ Congratulations, Team India. We WON!!! 🥳🥳 #AsiaCupFinal pic.twitter.com/8DwqZz1o8i
— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 28, 2025
Pakistani logic:
We downed 5 Indian wickets so we won the match paijaan.. 🥲#indvspak2025 #AsiaCupFinal pic.twitter.com/NDvny1OWzO
— Cabinet Minister, Ministry of Memes,🇮🇳 (@memenist_) September 28, 2025