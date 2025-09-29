IND vs PAK, Asia Cup Final: आपरेशन तिलक से लेकर शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही, पाकिस्तान की हार पर मीम्स की बौछार, पढ़ें लोगों ने क्या कहा

मेरी खबरें
    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 12:34:41 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 12:39:47 AM (IST)
    स्पोर्ट डेस्क। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार पटखनी देते हुए पांच विकेट से एशिया कप अपने नाम किया। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 69 रन की शानदार पारी खेली। शिवम दूबे ने 22 गेंदों पर 33 रन और संजू सैमसन ने 21 गेंदों पर 24 रन का योगदान दिया। भारत की जीत के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बौछार शुरू हो गई।

    क्या कहा लोगों ने

    बिगबॉस तक नाम के एक एक्स यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा "आपरेशन तिलक" भारतीय टीम को इस शानदार जीत की बधाई।

    एक अन्य यूजर ने लिखा सिंदूर से चालू कर... तिलक पर खत्म किया। एक अन्य ने लिखा शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही।

    हम मैच जीत गए पाईजान

    कैबिनेट मिनिस्टर नाम के एक यूजर ने लिखा " पाकिस्तानी लॉजिक के अनुसार, हमने भारत के पांच विकेट गिरा दिए तो हम मैच जीत गए"।

