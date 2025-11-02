IND W vs SA W Final LIVE: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

2 November 2025 3 : 25 : 23 PM

महिला विश्व कप फाइनल में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, यह एक बड़ा दिन है। हमारी टीम के पास आज कप जीतने का मौका है। हमारी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले मैच की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और वे घबराए नहीं। आज का दिन बहुत बड़ा है और हमें एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलना होगा और दबाव को झेलना होगा... मुझे 85% यकीन है कि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतेगी...