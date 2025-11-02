IND W vs SA W Final LIVE: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

ICC Women's World cup 2025 Live: नवी मुंबई में रविवार को होने वाले महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मैच से पहले भारी बारिश ने मुकाबले पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका (IND W vs SA W Final) की टीमें पहली बार खिताब जीतने के लिए आमने-सामने हैं, लेकिन मौसम ने टॉस में देरी हुई है। भारतीय महिलाओं की टीम तीसरी बार फाइनल में उतरी है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार इस मुकाम पर पहुंची है। फैंस की नजरें आसमान और मैदान दोनों पर टिकी हैं।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मैच का टॉस हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।
मुबंई शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल खेला जाना है। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है, अब शाम 4.30 बजे होगा और मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। आइए देखते हैं डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर का वीडियो
#WATCH | Mumbai | Light rain lashes several parts of the city. Visuals from outside the DY Patil stadium, where the India vs South Africa Women's World Cup final is scheduled to take place— ANI (@ANI) November 2, 2025
Toss delayed due to rain, to take place at 4.30 pm, and the match is to begin at 5 pm pic.twitter.com/MlUHUfIxwm
INDvsSA महिला विश्व कप फाइनल में बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है। बारिश रुक गई है। टॉस शाम 4.30 बजे होगा और मैच शाम 5 बजे शुरू होगा
#UPDATE | INDvsSA Women's World Cup Final | Toss delayed due to rain. The toss is to take place at 4.30 pm and the match to begin at 5 pm pic.twitter.com/V6WkB5lvy1— ANI (@ANI) November 2, 2025
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच 20 ओवर का मैच होने के लिए 9:08PM कट ऑफ होगा। अगर 9 बजे तक मैच शुरू होगा तो वह 20-20 ओवर का मैच होगा। आपको बता दें कि अगर आज बारिश के चलते मैच नहीं होता तो मैच रिजर्व डे में खेला जाएगा।
बारिश अभी भी लगातार हो रही है। आउटफील्ड पर भी कई जगह पानी जमा है। बारिश रुकने के बाद भी मैदान को साफ करने में समय लगेगा। बारिश के चलते फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शाम 5 बजे से ओवर की कटौती होनी शुरू हो जाएगी।
IND vs SA महिला विश्व कप फाइनल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम वाकई बहुत खुश हैं। हम अपनी बहनों को शुभकामनाएं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम हमें गौरवान्वित करेगी। हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारी टीम आज बहुत अच्छा खेलेगी।
#WATCH | Mumbai: On INDvsSA Women's World Cup Final, Union Minister Piyush Goyal says, "We are really happy. We extend our best wishes to our sisters. I am hopeful that our team will make us proud. Winning and losing are a part of the game, but our team is going to play really… pic.twitter.com/uZ5wTwV29e— ANI (@ANI) November 2, 2025
IND vs SA महिला विश्व कप फ़ाइनल पर, एक भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसक ने कहा, मैं आज भारत का समर्थन कर रही हूं, भारतीय टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं इंग्लैंड से हूं, लेकिन मैं 4 हफ़्तों से भारत में हूं। हम बहुत उत्साहित हैं। मैं आज उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेताब हूं। दक्षिण अफ्रीका और भारत, दोनों ही मज़बूत टीमें हैं।
#WATCH | Mumbai: On INDvsSA Women's World Cup Final, an Indian cricket team fan says, "I am supporting India today, the Indian team has great players. I am from England, but I have been in India for 4 weeks. We are very excited... I can't wait to see them play today. South Africa… pic.twitter.com/uhj1RyOCJG— ANI (@ANI) November 2, 2025
फाइनल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में सभी टिकट बिक चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि, मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को लगभग 63 प्रतिशत वर्षा की संभावना है। आयोजन समिति ने 3 नवंबर को रिजर्व डे रखा है। यदि रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो सका, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।
महिला विश्व कप फाइनल में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, यह एक बड़ा दिन है। हमारी टीम के पास आज कप जीतने का मौका है। हमारी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले मैच की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और वे घबराए नहीं। आज का दिन बहुत बड़ा है और हमें एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलना होगा और दबाव को झेलना होगा... मुझे 85% यकीन है कि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतेगी...
#WATCH | Noida, UP: Ahead of India vs South Africa clash in Women's World Cup final, former Indian Cricketer Madan Lal says, "It is a big day. Our team has the opportunity to win the Cup today. Our batting is very strong. The batsmen will have to take responsibility... The best… pic.twitter.com/ajSypcK3HF— ANI (@ANI) November 2, 2025