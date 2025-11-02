मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    LIVE BLOG

    IND W vs SA W Final LIVE: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

    Posted BY Akash Sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:39:14 PM (IST)
    Published: Sun, 02 Nov 2025 03:22:02 PM (IST)
    IND W vs SA W Final LIVE: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला
    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच।

    HIGHLIGHTS

    • India Women vs South Africa Women Final: भारत तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप फाइनल में।
    • Women's World Cup Final 2025 Live: साउथ अफ्रीका की महिला टीम पहली बार फाइनल में पहुंची।
    • IND W vs SA W final Live Cricket Score: नवी मुंबई में भारी बारिश, फाइनल टॉस में देरी संभव।

    ICC Women's World cup 2025 Live: नवी मुंबई में रविवार को होने वाले महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मैच से पहले भारी बारिश ने मुकाबले पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका (IND W vs SA W Final) की टीमें पहली बार खिताब जीतने के लिए आमने-सामने हैं, लेकिन मौसम ने टॉस में देरी हुई है। भारतीय महिलाओं की टीम तीसरी बार फाइनल में उतरी है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार इस मुकाम पर पहुंची है। फैंस की नजरें आसमान और मैदान दोनों पर टिकी हैं।

    India vs South Africa Women final World Cup final live score updates today cricket match report

    2 November 2025
    2 November 20254 : 38 : 37 PM

    दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी

     भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मैच का टॉस हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

    2 November 20254 : 31 : 45 PM

    बारिश के कारण मैच में हुई देरी, अब शाम 4.30 बजे होगा टॉस

    मुबंई शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल खेला जाना है। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है, अब शाम 4.30 बजे होगा और मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। आइए देखते हैं डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर का वीडियो

    2 November 20254 : 16 : 06 PM

    IND vs SA महिला विश्व कप फाइनल, शाम 4.30 बजे होगा टॉस और मैच शाम 5 बजे शुरू होगा

    INDvsSA महिला विश्व कप फाइनल में बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है। बारिश रुक गई है। टॉस शाम 4.30 बजे होगा और मैच शाम 5 बजे शुरू होगा

    2 November 20254 : 11 : 26 PM

    IND W vs SA W Final: 20 ओवर के मैच के लिए 9 बजे शुरू होना जरूरी

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच 20 ओवर का मैच होने के लिए 9:08PM कट ऑफ होगा। अगर 9 बजे तक मैच शुरू होगा तो वह 20-20 ओवर का मैच होगा। आपको बता दें कि अगर आज बारिश के चलते मैच नहीं होता तो मैच रिजर्व डे में खेला जाएगा। 

    2 November 20254 : 10 : 55 PM

    IND W vs SA W Final: 20 ओवर के मैच के लिए 9 बजे शुरू होना जरूरी

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच 20 ओवर का मैच होने के लिए 9:08PM कट ऑफ होगा। अगर 9 बजे तक मैच शुरू होगा तो वह 20-20 ओवर का मैच होगा। आपको बता दें कि अगर आज बारिश के चलते मैच नहीं होता तो मैच रिजर्व डे में खेला जाएगा। 

    2 November 20253 : 53 : 41 PM

    IND W vs SA W Final Live: 5 बजे से होगी ओवर में कटौती

     बारिश अभी भी लगातार हो रही है। आउटफील्ड पर भी कई जगह पानी जमा है। बारिश रुकने के बाद भी मैदान को साफ करने में समय लगेगा। बारिश के चलते फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शाम 5 बजे से ओवर की कटौती होनी शुरू हो जाएगी।

    2 November 20253 : 41 : 18 PM

    हमारी बहनें आज बहुत अच्छा खेलेगी- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

     IND vs SA महिला विश्व कप फाइनल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम वाकई बहुत खुश हैं। हम अपनी बहनों को शुभकामनाएं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम हमें गौरवान्वित करेगी। हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारी टीम आज बहुत अच्छा खेलेगी।

    2 November 20253 : 37 : 0 PM

    भारतीय महिला टीम को विदेशों से भी मिल रहा प्यार और सपोर्ट

     IND vs SA महिला विश्व कप फ़ाइनल पर, एक भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसक ने कहा, मैं आज भारत का समर्थन कर रही हूं, भारतीय टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं इंग्लैंड से हूं, लेकिन मैं 4 हफ़्तों से भारत में हूं। हम बहुत उत्साहित हैं। मैं आज उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेताब हूं। दक्षिण अफ्रीका और भारत, दोनों ही मज़बूत टीमें हैं।

    2 November 20253 : 32 : 20 PM

    भारतीय महिला टीम को विदेशों से भी मिल रहा प्यार और सपोर्ट

     IND vs SA महिला विश्व कप फ़ाइनल पर, एक भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसक ने कहा, मैं आज भारत का समर्थन कर रही हूं, भारतीय टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं इंग्लैंड से हूं, लेकिन मैं 4 हफ़्तों से भारत में हूं। हम बहुत उत्साहित हैं। मैं आज उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेताब हूं। दक्षिण अफ्रीका और भारत, दोनों ही मज़बूत टीमें हैं।

    2 November 20253 : 27 : 24 PM

    IND Vs South Africa Women final: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह

    फाइनल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में सभी टिकट बिक चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि, मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को लगभग 63 प्रतिशत वर्षा की संभावना है। आयोजन समिति ने 3 नवंबर को रिजर्व डे रखा है। यदि रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो सका, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।

    2 November 20253 : 25 : 23 PM

    आज का दिन बहुत बड़ा है और हमें एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलना होगा- पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल

    महिला विश्व कप फाइनल में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, यह एक बड़ा दिन है। हमारी टीम के पास आज कप जीतने का मौका है। हमारी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले मैच की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और वे घबराए नहीं। आज का दिन बहुत बड़ा है और हमें एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलना होगा और दबाव को झेलना होगा... मुझे 85% यकीन है कि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतेगी...

    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.