स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। दिवाली 2026 में कई इंडियन क्रिकेट स्टार्स ने अपने परिवार के साथ रोशनी का त्योहार मनाया, जबकि नेशनल टीम के ज़्यादातर सदस्य न्यूज़ीलैंड के चल रहे टूर में बिज़ी रहे। इंडियन टीम ब्लैक कैप्स के ख़िलाफ़ पाँच मैचों की ODI सीरीज़ में शामिल थी, इसलिए कई खिलाड़ी अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से घर से दूर थे। हालांकि, कई पुराने क्रिकेटरों और दूसरे इंडियन स्टार्स ने इस त्योहार का पूरा मज़ा लिया।

इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने पत्नी साक्षी और बेटी ज़ीवा के साथ जश्न मनाया, जबकि युजवेंद्र चहल, शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने प्रियजनों के साथ त्योहार के पल शेयर किए। उनके दिवाली सेलिब्रेशन पर एक नज़र डालें।

सोशल मीडिया पर अपने सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कीं। ट्रेडिशनल एथनिक आउटफिट्स और खूबसूरती से सजे घरों से लेकर फैमिली पूजा और दीये जलाने तक, क्रिकेटरों ने इस मौके को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया।

इंडियन क्रिकेटर रवींद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल, साथ ही भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान और सुरेश रैना ने रविवार को सोशल मीडिया पर फैंस को दीवाली की शुभकामनाएं दीं और रोशनी के त्योहार पर उनके लिए खुशी और समृद्धि की कामना की।

रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल ने इंडियन क्रिकेट जगत की तरफ से दीवाली की शुभकामनाएं दीं। इंडियन क्रिकेटर रवींद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल, साथ ही भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान और सुरेश रैना ने रविवार को सोशल मीडिया पर फैंस को दीवाली की शुभकामनाएं दीं और रोशनी के त्योहार पर उनके लिए खुशी और समृद्धि की कामना की।

जडेजा ने अनोखे तरीके से दीवाली की शुभकामनाएं दीं, उन्होंने गुलाबी कुर्ते में एक पोस्ट शेयर की, जो राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है, साथ ही पीले कुर्ते में एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी अपलोड की, जो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव को दिखाता है।

अभिषेक का सुपर डांस

अभिषेक शर्मा ने अमृतसर में अपने घर पर अपने परिवार के साथ दीवाली मनाई। शोर-शराबे, स्पॉटलाइट और क्रिकेट के पागलपन से दूर, अपनों के साथ बिताए ये कीमती पल ही ज़िंदगी को खास बनाते हैं।

Abhishek Sharma celebrating Diwali with his family at home in Amritsar.Away from the noise, the spotlight and the cricketing madness, it’s these precious moments with loved ones that make life special. Wishing him & his family a very Happy Diwali 🪔 #HappyDiwali #abhisheksharma https://t.co/aYNwRL4zRn — Gurtej Singh (@GGurtej) November 8, 2026

उन्हें और उनके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

खास बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीज़न से पहले, रवींद्र जडेजा और इंग्लैंड के ऑल-राउंडर सैम कुरेन CSK से RR में चले गए, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन 18 करोड़ रुपये में CSK में शामिल हुए। जडेजा की फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई, जिस पर पिछले सीज़न से पहले CSK ने उन्हें रिटेन किया था।

जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।”

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी दिवाली के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “हैप्पी दिवाली। आपका घर रोशनी से, आपका दिल खुशियों से और आपका साल नई शुरुआत से भरा हो। हार्दिक शुभकामनाएं, सुरेश रैना।”

इरफान पठान ने भी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं, और उनके और उनके परिवारों के लिए खुशी, अच्छी सेहत, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। “आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपकी ज़िंदगी में खुशियां, अच्छी सेहत, शांति और खुशहाली लाए।