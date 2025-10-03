मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs WI 1st Test: केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोंका शतक, जश्न देख सभी रह गए हैरान

    भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जड़ा। यह उनका 11वां टेस्ट शतक और आठ साल बाद घरेलू सरजमीं पर दूसरा शतक है। ध्रुव जुरेल के साथ उनकी साझेदारी से भारत ने बढ़त बनाई। राहुल का अनोखा व्हिसलिंग सेलिब्रेशन चर्चा में रहा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 02:15:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 02:25:26 PM (IST)
    IND vs WI 1st Test: केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोंका शतक, जश्न देख सभी रह गए हैरान
    केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा शतक। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. केएल राहुल ने 192 गेंदों पर 11वां टेस्ट शतक जड़ा।
    2. आठ साल बाद भारत में लगाया दूसरा घरेलू टेस्ट शतक।
    3. ध्रुव जुरेल संग साझेदारी ने भारत को मजबूत बढ़त दिलाई।

    स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में शुक्रवार को शानदार शतक जड़ा। यह राहुल का 11वां टेस्ट शतक रहा और करीब आठ साल बाद भारत में खेलते हुए उनका दूसरा शतक है। उनकी यह पारी जहां भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले गई, वहीं उनका अनोखा ‘व्हिसलिंग सेलिब्रेशन’ भी खूब चर्चा का विषय बना।

    राहुल ने शतकीय पारी खेल बनाया अनोखा जश्न

    65वें ओवर में रॉस्टन चेज की गेंद पर मिडविकेट की ओर रन लेते हुए राहुल ने अपना शतक पूरा किया। रन पूरा करते ही उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। उसके बाद सीटी बजाकर जश्न मनाया। माना जा रहा है कि यह जश्न उनकी बेटी एवाराह को समर्पित हो सकता है।

    राहुल ने समझदारी से खेली पारी

    राहुल ने बेहद धैर्य से बल्लेबाजी की और 192 गेंदों में 12 चौकों की मदद से शतक पूरा किया। इस दौरान उनका विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पूरा साथ दिया, जिन्होंने दूसरे छोर पर टिककर उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने में मदद की। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारत को पहली पारी में 56 रनों की बढ़त दिला दी।

    भारतीय पारी का हाल

    भारत ने दिन की शुरुआत 121/2 के स्कोर से की थी। उस समय वे वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे थे। मेहमान टीम इससे पहले सिर्फ 162 रनों पर ढेर हो गई थी। हालांकि कप्तान शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने का मौका गंवा बैठे। खारी पियरे की गेंद पर शॉट खेलते हुए वह स्लिप में कैच थमा बैठे।

    ये वीडियो देखें

    आठ साल बाद घर में शतक

    राहुल का यह शतक उनके करियर के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2016 में भारत में टेस्ट शतक जड़ा था। लगभग आठ साल बाद एक बार फिर घरेलू सरजमीं पर शतक लगाकर उन्होंने टीम इंडिया की पारी को मजबूती देने के साथ-साथ आलोचकों को भी करारा जवाब दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.