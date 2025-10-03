IND vs WI 1st Test: केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोंका शतक, जश्न देख सभी रह गए हैरान

स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में शुक्रवार को शानदार शतक जड़ा। यह राहुल का 11वां टेस्ट शतक रहा और करीब आठ साल बाद भारत में खेलते हुए उनका दूसरा शतक है। उनकी यह पारी जहां भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले गई, वहीं उनका अनोखा ‘व्हिसलिंग सेलिब्रेशन’ भी खूब चर्चा का विषय बना।

राहुल ने शतकीय पारी खेल बनाया अनोखा जश्न 65वें ओवर में रॉस्टन चेज की गेंद पर मिडविकेट की ओर रन लेते हुए राहुल ने अपना शतक पूरा किया। रन पूरा करते ही उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। उसके बाद सीटी बजाकर जश्न मनाया। माना जा रहा है कि यह जश्न उनकी बेटी एवाराह को समर्पित हो सकता है।

राहुल ने समझदारी से खेली पारी राहुल ने बेहद धैर्य से बल्लेबाजी की और 192 गेंदों में 12 चौकों की मदद से शतक पूरा किया। इस दौरान उनका विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पूरा साथ दिया, जिन्होंने दूसरे छोर पर टिककर उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने में मदद की। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारत को पहली पारी में 56 रनों की बढ़त दिला दी। भारतीय पारी का हाल भारत ने दिन की शुरुआत 121/2 के स्कोर से की थी। उस समय वे वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे थे। मेहमान टीम इससे पहले सिर्फ 162 रनों पर ढेर हो गई थी। हालांकि कप्तान शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने का मौका गंवा बैठे। खारी पियरे की गेंद पर शॉट खेलते हुए वह स्लिप में कैच थमा बैठे।