IND vs WI Test: 148 साल के इतिहास में KL Rahul ने पहली बार बनाया यह अनोखा रिकॉर्ड, 9 साल बाद दूसरा शतक

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल ने शानदार पारी खेली है। उन्हें अपनी टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा है। इतना ही नहीं उन्होंने भारत की जमीन पर 9 साल दूसरा शतक मारा है। इसके साथ ही के एल राहुल ने 148 साल बाद एक और अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है।

दरअसल, केएल राहुल अपनी पारी खलते हुए शतक जड़ा और रन आउट हो गए। इस कैलेंडर इयर में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, जब वह शतक मारते ही आउट हो गए। इससे पहले उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 100 रन बनाए थे। खास बात यह है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट हुआ हो।