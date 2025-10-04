मेरी खबरें
    IND vs WI Test: 148 साल के इतिहास में KL Rahul ने पहली बार बनाया यह अनोखा रिकॉर्ड, 9 साल बाद दूसरा शतक

    IND vs WI टेस्ट मैच के दौरान के एल राहुल ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। केएल राहुल ने बल्लेबाजी करते हुए 100 रन की शानदार पारी खेली और 100 रन बना कर आउट हो गए। इस कैलेंडर वर्ष में यह दूसरी बार है जब राहुल 100 रन पर आउट हुए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 12:11:43 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 12:13:05 PM (IST)
    KL Rahul ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल ने शानदार पारी खेली है। उन्हें अपनी टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा है। इतना ही नहीं उन्होंने भारत की जमीन पर 9 साल दूसरा शतक मारा है। इसके साथ ही के एल राहुल ने 148 साल बाद एक और अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है।

    दरअसल, केएल राहुल अपनी पारी खलते हुए शतक जड़ा और रन आउट हो गए। इस कैलेंडर इयर में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, जब वह शतक मारते ही आउट हो गए। इससे पहले उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 100 रन बनाए थे। खास बात यह है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट हुआ हो।

    ऐसे में केएल राहुल ने यह अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। केएल राहुल ऐसा करने वाले 7 वें खिलाड़ी बन गए हैं, जो टेस्ट करियर में दो बार 100 रन बनाकर आउट हुऐ हैं।

    9 साल बाद जड़ा दूसरा शतक

    केएल राहुल ने 2016 के बाद भारत की जमीन पर टेस्ट मैच के दौरान दूसरा शतक जड़ा है। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 197 गेंद में 12 चौकों की मदद से 100 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में उन्होंने भारत की जमीन पर पूरे 9 साल बाद टेस्ट मैच के दौरान शतक लगाया है।

    बेटी के लिए मनाया जश्न

    अपनी शानदार पारी के बाद केएल राहुल ने एक खास अंदाज में इसका जश्न मनाया। इस बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि यह शतक किसके लिए था। केएल राहुल ने बताया कि यह मेरी बेटी के लिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि 'मैंने पिछले हफ्ते ही एक मैच खेला था (भारत ए के लिए)। तो हां, मैं वहां खेलते हुए थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं था। इसलिए उस लय में वापस आना, रन बनाना, मैदान में समय बिताना और 4-5 दिनों तक लगातार खेलना शारीरिक रूप से भी थोड़ी चुनौती है।'

    बता दें कि टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 162 रनों पर समेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जिसमें केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतक जड़े। भारत अभी 286 रनों की बढ़त पर है।

