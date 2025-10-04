IND vs WI Test: 148 साल के इतिहास में KL Rahul ने पहली बार बनाया यह अनोखा रिकॉर्ड, 9 साल बाद दूसरा शतक

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल ने शानदार पारी खेली है। उन्हें अपनी टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा है। इतना ही नहीं उन्होंने भारत की जमीन पर 9 साल दूसरा शतक मारा है। इसके साथ ही के एल राहुल ने 148 साल बाद एक और अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है।
दरअसल, केएल राहुल अपनी पारी खलते हुए शतक जड़ा और रन आउट हो गए। इस कैलेंडर इयर में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, जब वह शतक मारते ही आउट हो गए। इससे पहले उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 100 रन बनाए थे। खास बात यह है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट हुआ हो।
ऐसे में केएल राहुल ने यह अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। केएल राहुल ऐसा करने वाले 7 वें खिलाड़ी बन गए हैं, जो टेस्ट करियर में दो बार 100 रन बनाकर आउट हुऐ हैं।
केएल राहुल ने 2016 के बाद भारत की जमीन पर टेस्ट मैच के दौरान दूसरा शतक जड़ा है। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 197 गेंद में 12 चौकों की मदद से 100 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में उन्होंने भारत की जमीन पर पूरे 9 साल बाद टेस्ट मैच के दौरान शतक लगाया है।
अपनी शानदार पारी के बाद केएल राहुल ने एक खास अंदाज में इसका जश्न मनाया। इस बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि यह शतक किसके लिए था। केएल राहुल ने बताया कि यह मेरी बेटी के लिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि 'मैंने पिछले हफ्ते ही एक मैच खेला था (भारत ए के लिए)। तो हां, मैं वहां खेलते हुए थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं था। इसलिए उस लय में वापस आना, रन बनाना, मैदान में समय बिताना और 4-5 दिनों तक लगातार खेलना शारीरिक रूप से भी थोड़ी चुनौती है।'
यह भी पढ़ें- आज बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह, मांझी-मुखियाओं से करेंगे संवाद
बता दें कि टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 162 रनों पर समेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जिसमें केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतक जड़े। भारत अभी 286 रनों की बढ़त पर है।