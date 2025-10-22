मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैं Sachin Tendulkar से 5000 रन ज्यादा मारता...', Michael Hussey का बेतुका बयान

    माइकल हसी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्होंने युवा उम्र में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलना शुरू किया होता, तो वह सचिन तेंदुलकर से 5000 रन आगे होते। उन्होंने देर से शुरुआत के बावजूद शानदार करियर बनाया। वहीं सचिन ने नई पीढ़ी को धैर्य रखने की सलाह देते हुए मुरलीधरन का उदाहरण दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 12:50:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 12:50:02 PM (IST)
    'मैं Sachin Tendulkar से 5000 रन ज्यादा मारता...', Michael Hussey का बेतुका बयान
    माइकल हसी के बयान से फैली सनसनी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. माइकल हसी ने मजाक में सचिन से 5000 रन आगे कहा।
    2. हसी ने 28 साल की उम्र में डेब्यू किया था।
    3. करियर में 12,398 रन बनाए, औसत रहा 49।

    स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट की दुनिया में मजाकिया अंदाज में दिए गए बयानों का भी बड़ा असर होता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी ने एक ऐसा ही बयान देकर क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है।

    हसी ने कहा कि अगर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कम उम्र में कर दी होती, तो वह भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा बना लेते।

    देर से शुरू हुआ करियर

    माइकल हसी ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए 28 साल की उम्र में डेब्यू किया था। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 12,398 रन बनाए, जबकि उनका औसत 49 का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहतरीन माना जाता है। अपने करियर में हसी ने कई अहम मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। 2007 वनडे विश्व कप, 2006 व 2009 चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा रहे।


    तेंदुलकर से 5000 रन आगे होता

    हसी ने 'द ग्रैड क्रिकेटर' यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैंने कई बार सोचा है कि अगर मुझे जल्दी मौका मिलता, तो शायद मैं तेंदुलकर से 5000 रन आगे होता। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा एशेज जीत सब मेरे नाम होते, लेकिन फिर सुबह उठता हूं और पता चलता है कि ये बस सपना था।”

    उनका यह बयान मजाकिया लहजे में था, लेकिन क्रिकेट फैंस के बीच इसने हलचल मचा दी। कई फैंस ने इसे हसी का आत्मविश्वास बताया, जबकि कुछ ने कहा कि सचिन का रिकॉर्ड किसी के लिए भी पार करना मुश्किल है।

    देर से शुरुआत ने दिया अनुभव का फायदा

    हसी ने यह भी कहा कि भले ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देर से मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला, तब तक उनका अनुभव और खेल की समझ बहुत परिपक्व हो चुकी थी। यही वजह रही कि वे तुरंत टीम में स्थिरता ला सके और मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर हुए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.