'मैं Sachin Tendulkar से 5000 रन ज्यादा मारता...', Michael Hussey का बेतुका बयान

स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट की दुनिया में मजाकिया अंदाज में दिए गए बयानों का भी बड़ा असर होता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी ने एक ऐसा ही बयान देकर क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है।

हसी ने कहा कि अगर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कम उम्र में कर दी होती, तो वह भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा बना लेते। देर से शुरू हुआ करियर माइकल हसी ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए 28 साल की उम्र में डेब्यू किया था। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 12,398 रन बनाए, जबकि उनका औसत 49 का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहतरीन माना जाता है। अपने करियर में हसी ने कई अहम मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। 2007 वनडे विश्व कप, 2006 व 2009 चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा रहे।

तेंदुलकर से 5000 रन आगे होता हसी ने 'द ग्रैड क्रिकेटर' यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैंने कई बार सोचा है कि अगर मुझे जल्दी मौका मिलता, तो शायद मैं तेंदुलकर से 5000 रन आगे होता। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा एशेज जीत सब मेरे नाम होते, लेकिन फिर सुबह उठता हूं और पता चलता है कि ये बस सपना था।” उनका यह बयान मजाकिया लहजे में था, लेकिन क्रिकेट फैंस के बीच इसने हलचल मचा दी। कई फैंस ने इसे हसी का आत्मविश्वास बताया, जबकि कुछ ने कहा कि सचिन का रिकॉर्ड किसी के लिए भी पार करना मुश्किल है।