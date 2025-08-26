मेरी खबरें
    'विराट कोहली ने मुझे सिखाया कि मैदान में विरोधियों को दुश्मन की तरह देखो', इस खिलाड़ी ने किया खुलासा

    दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में पदार्पण करने वाले सिराज ने अब तक 41 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 31.06 की औसत से 123 विकेट लिए हैं। वह इंग्लैंड सीरीज के दौरान गेंद से भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 12:24:32 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:37:33 PM (IST)
    क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली की आक्रामक मुद्रा।

    HighLights

    1. आक्रामकता के दम पर सिराज टेस्ट क्रिकेट में लगातार चमक बिखेर रहे हैं।
    2. उन्होंने अपनी आक्रामकता के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को श्रेय दिया।
    3. सिराज विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे।

    भारत के वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में यादगार प्रदर्शन रहा। उन्होंने ओवल में अंतिम टेस्ट में रोमांचक जीत के दम पर भारत को श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने में मदद की। अपने कभी हार न मानने वाले रवैये और प्रभावशाली आक्रामकता के दम पर सिराज टेस्ट क्रिकेट में लगातार चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने अपनी आक्रामकता और विरोधियों को देखने के तरीके के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को श्रेय दिया। सिराज विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वह बाद की कप्तानी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे।

    सिराज ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अपने समय के दौरान विराट के साथ लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम साझा किया और हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज से आक्रामकता सीखी है, जिन्होंने अपने पूरे शानदार करियर में उसी तीव्रता के साथ खेल खेला है। "मैंने विराट कोहली से एक खास बात सीखी है और वह है खेल में उनका जुझारू रवैया। मैदान के बाहर, वह बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैदान पर, विपक्ष उनके लिए दुश्मन है। मुझे उनकी यह बात पसंद है। और मेरी गेंदबाजी आक्रामकता से आती है। "अगर मैं मैदान पर यह नहीं दिखाता, तो मैं अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा।

    मैं आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) में विराट कोहली के साथ रहा हूं और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है। तेज गेंदबाजों में मैदान पर आक्रामकता होनी चाहिए और विराट कोहली में गेंदबाजों से ज्यादा आक्रामकता होती है," सिराज ने रेवस्पोर्ट्ज़ को दिए एक इंटरव्यू में बताया। सिराज ने इंग्लैंड में भी यही आक्रामकता दिखाई और टेस्ट सीरीज के दौरान उनके खिलाड़ियों के साथ कई बार मैदान पर भिड़ गए। सिराज ने कोहली से सिर्फ विरोधी खिलाड़ियों की खाल के नीचे आना ही नहीं सीखा है, बल्कि खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए भीड़ के समर्थन का इस्तेमाल करना भी सीखा है। "

    ओवल में हुए उस आखिरी टेस्ट में, जब ब्रुक और रूट के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, तो हमारे कंधे थोड़े झुक गए थे। लेकिन फिर, मैंने सभी को प्रोत्साहित किया और हम रूट के विकेट के रूप में बढ़त हासिल करने के लिए आगे बढ़े। मैंने विराट से भीड़ का समर्थन लेना सीखा है। एक गेंदबाज के लिए भीड़ का समर्थन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और गेंदबाज को आत्मविश्वास से भर सकता है," सिराज ने कहा। सिराज श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिन्होंने 32.43 की औसत से 23 विकेट लिए और अंतिम टेस्ट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

