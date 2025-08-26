'विराट कोहली ने मुझे सिखाया कि मैदान में विरोधियों को दुश्मन की तरह देखो', इस खिलाड़ी ने किया खुलासा

भारत के वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में यादगार प्रदर्शन रहा। उन्होंने ओवल में अंतिम टेस्ट में रोमांचक जीत के दम पर भारत को श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने में मदद की। अपने कभी हार न मानने वाले रवैये और प्रभावशाली आक्रामकता के दम पर सिराज टेस्ट क्रिकेट में लगातार चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने अपनी आक्रामकता और विरोधियों को देखने के तरीके के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को श्रेय दिया। सिराज विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वह बाद की कप्तानी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे।

सिराज ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अपने समय के दौरान विराट के साथ लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम साझा किया और हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज से आक्रामकता सीखी है, जिन्होंने अपने पूरे शानदार करियर में उसी तीव्रता के साथ खेल खेला है। "मैंने विराट कोहली से एक खास बात सीखी है और वह है खेल में उनका जुझारू रवैया। मैदान के बाहर, वह बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैदान पर, विपक्ष उनके लिए दुश्मन है। मुझे उनकी यह बात पसंद है। और मेरी गेंदबाजी आक्रामकता से आती है। "अगर मैं मैदान पर यह नहीं दिखाता, तो मैं अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा।