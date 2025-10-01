मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Asia Cup Trophy को लेकर मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी, ट्रॉफी और मेडल लौटाने से किया इनकार

    एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्राफी मोहसिन नकवी के हाथ से लेने से इनकार कर दिया। नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए, इसे लेकर नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है, लेकिन ट्रॉफी देने को लेकर एक शर्त रखी है, जिससे बीसीसीआई ने इनकार कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 02:40:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 02:42:43 PM (IST)
    Asia Cup Trophy को लेकर मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी, ट्रॉफी और मेडल लौटाने से किया इनकार
    मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: एशिया कप 2025 पूरी तरह विवादों से घिरा रहा। इस सीरीज के दौरान कई विवाद हुए, चाहे वो भारत पाक के मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना हो या, मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी के ग्राउंड पर अनुचित इशारे। सीरीज खत्म हो गया, लेकिन विवाद नहीं थमा।

    भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, जिसके बाद शुरू ट्राफी को लेकर विवाद शुरू हो गया। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्राफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल सीधे अपने साथ होटल लेकर चले गए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया है।

    इस घटना को लेकर मीडिया में काफी सुर्खियां बनीं। बीसीसीआई की ओर से पीसीसी के अध्यक्ष को ट्रॉफी लौटने के लिए कहा गया, साथ ही आईसीसी में इसकी शिकायत दर्ज करवाने की भी बात हुई। वहीं इस पूरे घटना क्रम को लेकर पीसीसी चीफ मोहसिन नकवी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आयी है।

    वहीं इन सह के बाद 30 सितंबर को बीसीसीआई और पीसीबी के बीच भी वर्चुअल मीटिंग के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। जिसमें मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांग ली। लेकिन नकवी अभी भी कुछ चीजों को लेकर अड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी का बुधवार यानी आज लाहौर के लिए रवाना होने वाले हैं।

    ऐसे में नकवी ने कहा कि भारतीय टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर एसीसी के ऑफिस से ट्रॉफी लेंगे को वह उन्हें ट्रॉफी सौंप देंगे। इस पर बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि सूर्य कुमार यादव खुद जाकर ट्रॉफी नहीं लेंगे। जब आप वहां थे, तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी, अब आप क्या सोचते हैं कि वह खुद ट्रॉफी लेंगे?

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.