Asia Cup Trophy को लेकर मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी, ट्रॉफी और मेडल लौटाने से किया इनकार

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: एशिया कप 2025 पूरी तरह विवादों से घिरा रहा। इस सीरीज के दौरान कई विवाद हुए, चाहे वो भारत पाक के मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना हो या, मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी के ग्राउंड पर अनुचित इशारे। सीरीज खत्म हो गया, लेकिन विवाद नहीं थमा।

भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, जिसके बाद शुरू ट्राफी को लेकर विवाद शुरू हो गया। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्राफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल सीधे अपने साथ होटल लेकर चले गए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया है।

इस घटना को लेकर मीडिया में काफी सुर्खियां बनीं। बीसीसीआई की ओर से पीसीसी के अध्यक्ष को ट्रॉफी लौटने के लिए कहा गया, साथ ही आईसीसी में इसकी शिकायत दर्ज करवाने की भी बात हुई। वहीं इस पूरे घटना क्रम को लेकर पीसीसी चीफ मोहसिन नकवी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आयी है। वहीं इन सह के बाद 30 सितंबर को बीसीसीआई और पीसीबी के बीच भी वर्चुअल मीटिंग के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। जिसमें मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांग ली। लेकिन नकवी अभी भी कुछ चीजों को लेकर अड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी का बुधवार यानी आज लाहौर के लिए रवाना होने वाले हैं।