स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। धोनी के इस निर्णय के साथ ही लीग में बतौर खिलाड़ी उनके लंबे और शानदार सफर पर विराम लग गया है।
संन्यास के फैसले के बाद भी धोनी का अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ाव बना रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आगामी सीजन के लिए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब वह मैदान पर बल्लेबाजी या विकेटकीपिंग करने के बजाय डगआउट से अपनी रणनीति बनाते दिखाई देंगे।
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
फ्रेंचाइजी के फैसले के मुताबिक, एमएस धोनी आईपीएल 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। उनके लंबे अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ अब टीम के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को मार्गदर्शक के रूप में मिलेगा।