वनडे क्रिकेट से अभी संन्यास नहीं लेंगे Rohit Sharma और Virat Kohli, BCCI के अधिकारी ने कही बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट फॉर्मेट से रियारयमेंट लेने की खबरें पिछले कुछ समय से चल रही है। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले साल ही टेस्ट क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी और उनके फैन्स यह अटकलें लगा रहे थे कि शायद दोनों खिलाड़ी इस साल वनडे फॉर्मेट को भी अलविदा कह दें। लेकिन बीसीसीआई की ओर से यह कन्फर्म कर दिया गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला।

आपको बता दें कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह साफ कर दिया है कि दोनों खिलाड़ी फिलहाल इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं होने वाले। साथ ही रोहित और विराट ने हाल हीं में एक बार फिर ट्रेंनिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई मामले में शांत है। राजीव शुक्ला का कहना है कि दोनों खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे।

अभी रिटायर नहीं हो रहे रोहित और विराट

हाल हीं में राजीव शुक्ला एक टॉक शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल किया गया कि क्या रोहित और विराट को सचिन तेंदुलकर की तरह फेयरवेल मैच खेलने को मिलेगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों को इन दोनों की चिंता क्यों है, साथ ही उन्होंने कहा कि "वह रिटायर कब हुए? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अभी भी वनडे खेलेंगे। अगर दोनों खेल रहे हैं तो फिर फेयरवेल की बात क्यों? लोग पहले से ही चिंता में क्यों हैं?"

BCCI नहीं कहता संन्यास के लिए- राजीव शुक्ला

साथ ही उन्होंने कहा कि बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को रिटायर होने के लिए नहीं कहता है। राजीव शुक्ला का कहना है कि संन्यास लेने का फैसला खिलाड़ियों का अपना होता है। उन्होंने कहा कि "हमारी नीति साफ है। बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी से संन्यास लेने को नहीं कहता। खिलाड़ी को अपना फैसला खुद लेना है। उन्हें फैसला खुद लेना होगा कि कब संन्यास लेना है।"