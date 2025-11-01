डिजिटल डेस्क। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी का संकेत दे दिया है। इंग्लैंड में चोट लगने के कारण पंत लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अब उन्होंने खुद बताया है कि वे पूरी तरह फिट हैं और दोबारा मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।

इंग्लैंड में लगी थी गंभीर चोट पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पैर में चोट लगी थी। क्रिस वोक्स की गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे उनके पैर पर जा लगी। इस हादसे में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें कई महीनों तक मैदान से दूर रहना पड़ा।

भारत ए के लिए खेलते नजर आए पंत लंबे रिहैब के बाद पंत अब भारत ए टीम की ओर से दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट खेल रहे हैं। पहली पारी में उन्होंने 17 रन बनाए। यह मुकाबला उनकी फिटनेस और मैच प्रैक्टिस का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पंत ने बताया रिकवरी का सफर बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में पंत ने अपनी रिकवरी प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'प्रक्रिया का पहला हिस्सा दर्द से राहत पाने का था। पहले छह सप्ताह में मुझे चोट से राहत पाना था, और फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) को रिपोर्ट करना था। सौभाग्य से सबकुछ अच्छी तरह हुआ।'