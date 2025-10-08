वनडे की कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा का पहला बड़ा बयान, फैंस ने अजीत अगरकर को घेरा
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है, जबकि रोहित शर्मा टीम में बने रहेंगे। कप्तानी परिवर्तन पर रोहित ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि यह बदलाव भविष्य की योजनाओं और टीम की निरंतरता के लिए जरूरी है।
Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 09:01:07 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 09:03:59 AM (IST)
रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटाए जाने के बाद दी प्रतिक्रिया। (फाइल फोटो)
HighLights
- शुभमन गिल बने भारत के नए वनडे कप्तान।
- रोहित शर्मा से कप्तानी की जिम्मेदारी ली गई।
- अजीत अगरकर ने निर्णय को बताया योजना का हिस्सा।
स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल को नियुक्त किया है, जबकि रोहित शर्मा को टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन कप्तानी उनसे वापस ले ली गई है। इस निर्णय ने क्रिकेट जगत और प्रशंसकों दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि रोहित की कप्तानी में भारत ने मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नई कप्तानी की शुरुआत
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके बाद पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। इस दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय वनडे टीम में श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है।
- कप्तान बदलने को लेकर कई सवाल उठे, जिन पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने स्पष्टीकरण दिया कि अब वनडे मैचों की संख्या कम हो रही है, इसलिए तीन अलग-अलग कप्तानों की नीति टीम की निरंतरता के लिए सही नहीं है।
अगरकर ने कहा कि यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया है। हमने रोहित से इस बारे में बातचीत की है। उन्हें पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी।
रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया
कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। वे वहां के क्रिकेट माहौल का आनंद लेते हैं। उन्होंने मुंबई में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स के दौरान कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वहां के लोग क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। मैं इस दौरे के लिए उत्साहित हूं।
बीसीसीआई का भविष्य दृष्टिकोण
अजीत अगरकर ने यह भी संकेत दिया कि फिलहाल 2027 वर्ल्ड कप की चर्चा जल्दबाजी होगी। टीम मैनेजमेंट भविष्य के लिए युवा कप्तान गिल को तैयार करना चाहता है। यह कदम भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत माना जा रहा है।