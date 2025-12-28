दोस्ती हो तो ऐसी... मुंबई इंडियंस के पुराने साथी से मिले रोहित शर्मा, वीडियो में दिखा दोनों का खास बॉन्ड

मेरी खबरें
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 06:54:45 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान से रोहित शर्मा और उनके पुराने साथी धवल कुलकर्णी का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हुए न केवल बल्ले से धमाका किया, बल्कि अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए पलों से फैंस का दिल भी जीत लिया।

    मैदान पर पुराने दोस्तों का मिलन

    रोहित शर्मा जब मुंबई के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात दिग्गज तेज गेंदबाज और उनके पुराने साथी धवल कुलकर्णी से हुई। धवल और रोहित न केवल मुंबई की रणजी टीम, बल्कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी लंबे समय तक साथ खेल चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान धवल ने एक प्रशंसक की तरह रोहित से अपने ग्लव्स पर ऑटोग्राफ मांगा, जिसे रोहित ने मुस्कुराते हुए खुशी-खुशी पूरा किया। दिग्गज खिलाड़ियों के बीच इस सादगी भरे पल को फैंस 'ब्रोमन्स' करार दे रहे हैं।


    सिक्किम के खिलाफ तूफानी शतक

    रोहित का घरेलू क्रिकेट में लौटना युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने सिक्किम के खिलाफ खेलते हुए अपनी क्लास दिखाई और मात्र 94 गेंदों पर 155 रनों की विध्वंसक पारी खेली। इस प्रदर्शन से उन्होंने साफ कर दिया कि वह आगामी अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    अगला लक्ष्य: न्यूजीलैंड सीरीज और वर्ल्ड कप 2027

    विजय हजारे ट्रॉफी में दो मैच खेलने के बाद रोहित अब घर लौट चुके हैं। उनका पूरा ध्यान अब 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर शानदार फॉर्म दिखाने वाले रोहित अपनी लय बरकरार रखना चाहते हैं। 38 की उम्र के करीब पहुंच रहे रोहित का लक्ष्य अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी करना और देश को खिताब जिताना है।

