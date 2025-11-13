मुंबई इंडियंस से Arjun Tendulkar का पत्ता साफ? Shardul Thakur की होगी एंट्री, R Ashwin ने किया बड़ा खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क। IPL 2026 से पहले टीमों के बीच ट्रेड को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ रवींद्र जडेजा, सैम करन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के बीच संभावित ट्रेड की चर्चा जोरों पर है।

वहीं, दूसरी ओर मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच एक बड़ी डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। इस ट्रेड को लेकर टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने बड़ा खुलासा किया है।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) से तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को ट्रेड के जरिए हासिल कर लिया है।

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है, क्योंकि इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि दोनों टीमों के बीच बातचीत चल रही है।

शार्दुल ठाकुर की एंट्री, अर्जुन तेंदुलकर का निकला पत्ता?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, MI और LSG के बीच यह डील लगभग तय हो चुकी है। इस ट्रेड के तहत अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को लखनऊ भेजा जाएगा, जबकि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे।

हालांकि दोनों ट्रांसफर अलग-अलग कैश डील के रूप में दर्ज होंगे, लेकिन यह एक ही ट्रेड अरेंजमेंट का हिस्सा बताया जा रहा है। BCCI ने फिलहाल इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन मुंबई क्रिकेट सर्कल के सूत्रों के अनुसार, यह डील लगभग फाइनल है।

माना जा रहा है कि जब 15 नवंबर को IPL 2026 की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी होगी, तभी इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी।

बता दें कि शार्दुल ठाकुर, जो फिलहाल मुंबई की घरेलू टीम के कप्तान हैं, को LSG ने पिछले सीजन से पहले 2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर शामिल किया था। उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए और बल्ले से 18 रन बनाए थे।