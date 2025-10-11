IND vs WI: दिल्ली में गरजा शुभमन गिल का बल्ला, जोरदार शतक के साथ विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

मेरी खबरें
    Shubman Gill Century: भारतीय कप्तान शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखा रहे हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोरदार शतक के दम पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की बराबरी कर ली है, जबकि रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 03:10:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 03:16:08 PM (IST)
    भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा जोरदार शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस समय गजब फॉर्म में हैं, जहां उनके बल्ले से एक बार फिर धांसू पारी निकली है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जोरदार शतक के साथ दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 196 गेंदों पर खेली गई उनकी 129 रनों की पारी में 16 चौके और दो छ्क्के शामिल रहे।

    गिल ने की विराट की बराबरी

    गिल का यह बतौर कप्तान पांचवां टेस्ट शतक है और उन्होंने इसी के साथ एक कैलेंडर ईयर में पांच शतक जड़ने के मामले में विराट की बराबरी कर ली है। विराट ने यह काम एक नहीं बल्कि दो-दो बार किया है। साल 2017 और 2018 में उन्होंने इस धांसू रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक से पहले गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में 4-4 शतक जड़ डाले थे। बड़ी बात यह है कि बतौर कप्तान उनकी यह पहली टेस्ट सीरीज थी।


    गिल ने रोहित को पीछे छोड़ा

    26 वर्षीय यह खिलाड़ी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी उनके करियर का 10वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने इस साल की शुरुआत में संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नौ शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

    इसके अलावा उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1997 में भारत के टेस्ट कप्तान रहते हुए चार शतक लगाए थे। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग टॉप पर हैं, जिन्होंने 2006 में सात शतक लगाए थे।

